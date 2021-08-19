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Lana Del Rey vasiyetini açıkladı! Çarpıcı yasak detayı

19.08.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Lana Del Rey, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla vasiyetini açıkladı. Lana Del Rey, vasiyetiyle ölümünden sonra şarkılarının yayımlanmasını yasakladığını söyledi.

Lana Del Rey vasiyetini açıkladı! Çarpıcı yasak detayı

ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Lana Del Rey, vasiyetinde ölümünden sonra şarkılarının yayımlanmasının yasaklanmasına yer verdiğini duyurdu. Del Rey açıklamayı, müzisyen Anderson .Paak'in konuyla ilgili yaptırdığı dövmesini paylaşarak yaptı.

ŞARKI YAYIMLAMAYIN

Anderson .Paak birkaç gün önce koluna "Ben öldüğüm zaman, lütfen ölümümden sonra adımın geçtiği albüm veya şarkı yayımlamayın. Onlar sadece demo ve insanların dinlemesi için yapılmadı" yazan bir dövme yaptırdığını açıklamıştı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Del Rey de Instagram hesabında bu dövmenin fotoğrafını paylaşıp "Benim vasiyetim de Anderson .Paak'in dövmesinde yazıyor" yazdı.

Son dönemde sanatçıların ölümünden sonra yayımlanan albümler ve şarkılar epey yaygınlaştı. Juice WRLD, Pop SMoke ve Lil Peep gibi isimlerin yaşamını yitirmesinin ardından pek çok eser yayımlandı.

Öte yandan Del Rey'in 7. stüdyo albümü Chemtrails Over the Country Club, bu yılın mart ayında piyasaya sürüldü. Şarkıcının son albümü Blue Banisters ise nisan ayında duyuruldu. Albümün 4 Temmuz'da çıkması bekleniyordu ancak Del Rey o tarihte albümün çıkış tarihinin henüz belli olmadığını açıkladı.


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Lana Del Rey Instagram
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