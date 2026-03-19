SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Lang'ın parmağı kopmuştu! Galatasaray'dan resmi açıklama: Dava açacağız

Galatasaray, Liverpool'a 4-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Maçta Victor Osimhen kolunu kırarken, Noa Lang talihsiz bir kaza sonucu parmağını kopardı. UEFA, reklam panolarının güvenliğini incelemek üzere soruşturma başlatırken Galatasaray'da harekete geçti. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda Liverpool’a 4-0 yenilerek Avrupa serüvenine veda etti. Maçın ardından Sarı-Kırmızılılar’da sakatlıklar gündeme geldi; Victor Osimhen’in kolu kırılırken Noa Lang, talihsiz bir kaza sonucu parmağını kopardı.

UEFA'DAN SORUŞTURMA

UEFA, Lang’ın yaşadığı sakatlık sonrası devreye girdi. Mücadelenin ikinci yarısında reklam panolarının arasına elini sıkıştıran Lang’ın durumu, Disiplin Kurulu tarafından mercek altına alındı.

RAPORLAR İNCELENDİ

İngiliz basınına yansıyan bilgilere göre, soruşturmanın odağında panoların oyun alanına uzaklığı ve aralarındaki boşluklar bulunuyor. UEFA yetkilileri, panoların taç çizgisine mesafesinin standartlara uygun olup olmadığını, boşlukların oyuncu sağlığını tehlikeye atıp atmadığını ve saha denetçilerinin maç öncesi raporlarını detaylı şekilde inceledi.

Soruşturma tamamlandığında, stadyum yönetimi veya ilgili birimler hakkında herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı açıklanacak.

GALATASARAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Maç sonrasında UEFA temsilcileri konuyla ilgili şikayeti yaptık. Onlar da incelemelerini yaptılar. Konuyu UEFA değerlendirecek. Hukukçular ile görüşüyoruz. UEFA'ya tazminat davası açacağız. Maaş konusundaki mağduriyetimizin giderilmesini isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Liverpool UEFA parmak son dakika galatasaray Noa Lang
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.