Lang'ın parmağı kopmuştu! Galatasaray'dan resmi açıklama: Dava açacağız

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda Liverpool’a 4-0 yenilerek Avrupa serüvenine veda etti. Maçın ardından Sarı-Kırmızılılar’da sakatlıklar gündeme geldi; Victor Osimhen’in kolu kırılırken Noa Lang, talihsiz bir kaza sonucu parmağını kopardı.

UEFA'DAN SORUŞTURMA

UEFA, Lang’ın yaşadığı sakatlık sonrası devreye girdi. Mücadelenin ikinci yarısında reklam panolarının arasına elini sıkıştıran Lang’ın durumu, Disiplin Kurulu tarafından mercek altına alındı.

RAPORLAR İNCELENDİ

İngiliz basınına yansıyan bilgilere göre, soruşturmanın odağında panoların oyun alanına uzaklığı ve aralarındaki boşluklar bulunuyor. UEFA yetkilileri, panoların taç çizgisine mesafesinin standartlara uygun olup olmadığını, boşlukların oyuncu sağlığını tehlikeye atıp atmadığını ve saha denetçilerinin maç öncesi raporlarını detaylı şekilde inceledi.

Soruşturma tamamlandığında, stadyum yönetimi veya ilgili birimler hakkında herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı açıklanacak.

GALATASARAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Maç sonrasında UEFA temsilcileri konuyla ilgili şikayeti yaptık. Onlar da incelemelerini yaptılar. Konuyu UEFA değerlendirecek. Hukukçular ile görüşüyoruz. UEFA'ya tazminat davası açacağız. Maaş konusundaki mağduriyetimizin giderilmesini isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.