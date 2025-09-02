Laporte'un Athletic Bilbao Transferi Son Anda Tıkandı!

İspanyol stoperin transferi gerçekleşecek mi?

Aymeric Laporte'un sürpriz Athletic Bilbao transferi futbol dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Manchester City'deki başarılı günlerinin ardından Al-Nassr'a transfer olan ve burada da beklentileri karşılayan Laporte'un, eski kulübüne geri döneceği haberleri taraftarları heyecanlandırmıştı. Transferin neredeyse tamamlandığı ve Laporte'un 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtilmişti. Hatta bir dönem Marsilya'nın da ilgilendiği, ancak bu transferin gerçekleşmediği de gelen bilgiler arasındaydı. Ancak son dakika gelişmeleri transferin tehlikeye girdiğini gösteriyor.

BİLBAO TRANSFERİ OLMUYOR

Foot Mercato'nun haberine göre, Laporte'un Athletic Bilbao tarafından kayıt işlemleri henüz tamamlanamadı. Bunun nedenine dair net bir açıklama yapılmazken, kulüp kaynakları sorunun çözümü için yoğun çaba sarf ediyor. Transferin gerçekleşmemesi durumunda Laporte'un Al-Nassr'da kalmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Transferin neden gerçekleşmediğine dair farklı spekülasyonlar da dolaşıyor. Bazı kaynaklar, oyuncunun maaşında anlaşmazlık yaşandığını iddia ederken, bazıları ise Laporte'un Al-Nassr ile olan sözleşmesindeki bazı maddelerin transferi zorlaştırdığını öne sürüyor. Athletic Bilbao cephesinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Laporte'un transferi gerçekleşirse, Athletic Bilbao savunması önemli ölçüde güçlenecek. Tecrübeli stoper, takıma hem liderlik vasıfları hem de oyun bilgisiyle katkı sağlayacak. Ancak transferin gerçekleşmemesi durumunda, Athletic Bilbao'nun savunma hattında alternatif çözümler araması gerekecek. Bu durum, teknik direktörün planlarını da etkileyebilir. Transferin akıbeti önümüzdeki günlerde netleşecek. Futbolseverler, Laporte'un Athletic Bilbao'ya transfer olup olmayacağını merakla bekliyor.

Laporte'un Athletic Bilbao'ya transferi şu an için belirsizliğini koruyor. Kayıt işlemlerindeki sorunların aşılamaması durumunda transferin gerçekleşme ihtimali oldukça düşük. Futbol dünyası, bu sürpriz gelişmenin ardından yaşanacakları yakından takip ediyor.