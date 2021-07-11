Larin'in menajeri açıkladı: Beşiktaş oyuncumu satmak istiyor

Cyle Larin'in menajeri Nick Mavromaras, Kanadalı golcünün geleceğiyle ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ İLETİŞİME GEÇMEDİ"

Açıkçası henüz kulüpten bir teklif almadık. Bu yüzden şu anda Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağıyla ilgili bir şey söyleyemem, kulüpten kimse bizi aramadı. Sezon bittikten sonra oyuncumla görüşüp kalmasını istediklerini söylemişler ancak Beşiktaş yönetimi benimle iletişime geçmedi.

"BEŞİKTAŞ SATMAK İSTEYECEKTİR"

Şu anda bir teklif yok ancak Beşiktaş kulübü bana bir teklif geldiği takdirde durumu değerlendireceklerini söyledi. İnsanların bilmesi gereken şu, Beşiktaş 2 Ekim 2020 tarihinde Cyle Larin'i bedelsiz bırakacaktı. Bir Belçika takımının ciddi ilgisi vardı fakat biz Beşiktaş'ta kalmasına, forma için mücadele etmesine karar verdik. Mental olarak son derece güçlüydü ve Beşiktaş'ın şampiyon olacağına inanıyordu. Bugün eğer bir teklif gelirse, değerlendirecektir. Beşiktaş oyuncumu satmak istiyor.

"KİMSE BENİ ARAMADI"

Beşiktaş'ta iyi bir sezon geçirdi ve burada mutlu. 1 sezon daha oynayıp gitmek gibi bir düşüncesi yok. Beşiktaş sözleşme uzatmak istiyorsa beni arayabilir, rakamı düşünüyoruz. Şu ana kadar kimse beni aramadı.

"WBA'NIN BİR İLGİSİ VARDI"

Ocak ayında West Bromwich'in ilgisi vardı ancak önceliğimiz Premier Ligi'in sonundaki bir takıma gitmek değildi. Cyle da o sırada kazanan bir takımda, iyi bir ortamda ve değerli bir pozisyondaydı, sonuç olarak kalarak iyi karar verdik. Cyle çok iyi bir sezon geçirdi, Beşiktaş'ta iki kupa kazandı, durum bu.



