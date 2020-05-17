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Larissa Gacemer, 'Neden çocuk yapmıyorsunuz?' sorularına isyan etti: İnanılmaz kötü yorumlar yazıyorsunuz

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 23:10 | Son Güncelleme

Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, sosyal medya hesabından takipçilerinin yönelttiği, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularına tepki gösterdi. Gacemer, "Biliyorum bazılarınız iyi niyetle söylüyorsunuz ama iyice saygısız ve kötü yorumlar başladı. Çocuğum olmuyor. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış" diyerek isyan etti.

Türkiye'de bir moda çekimi sırasında tanıştığı eski basketbolcu Burak Gacemer ile 2011 yılında evlenen Brezilyalı model Larissa Gacemer, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen "Neden çocuğunuz olmuyor?" sorularına paylaştığı bir video ile yanıt verdi.

Instagram'da 2,6 milyon takipçisi olan Larissa Gacemer, "Biliyorum bazlarınız iyi niyetle söylüyorsunuz ama iyice saygısız ve kötü yorumlar başladı. Ama hem benim için, hem de bu durumları yaşayanlar için yeter" notuyla bir video paylaştı.

Larissa Gacemer paylaştığı videoda "Neden çocuk yapmıyorsunuz? Neden çocuk yok. gibi sorular soruyorsunuz. Bende doğuştan gelen bir hastalık var. Çocuğum olmuyor. Bunu bilerek yıllar önce Burak'la denedik, olmuyor. Burak beni böyle kabul etti. Ben de bu durumu kabul ettim. Biz de artık gezelim, seyahat yapalım dedik. Ama siz bana inanılmaz kötü yorumlar yazıyorsunuz. Sadece bana değil, herkese böyle şeyler yazıyorsunuz. İnsanlar ne yaşıyor bilemezsiniz. Kötü yorum yazmayın artık" ifadelerini kullandı.

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