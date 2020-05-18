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Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: 'Beni böyle kabul etti' demen çok dokundu bana

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 09:28 | Son Güncelleme

Hazal Kaya, paylaştığı bir videoda çocuk sahibi olamadığını ve kötü yorumlara maruz kaldığını söyleyen Larissa Gacemer'e destek oldu. Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beni böyle kabul etti demen çok dokundu bana. Bir an bile dertlenme bu kötü ruhlar yüzünden" ifadelerini kullandı.

Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: 'Beni böyle kabul etti' demen çok dokundu bana

Eski basketbolcu Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, takipçilerinin sık sık gelen "Neden çocuğunuz olmuyor?" sorularına paylaştığı bir video ile yanıt verdi.

Larissa Gacemer, 'Neden çocuk yapmıyorsunuz?' sorularına isyan etti: İnanılmaz kötü yorumlar yazıyorsunuzLarissa Gacemer, 'Neden çocuk yapmıyorsunuz?' sorularına isyan etti: İnanılmaz kötü yorumlar yazıyorsunuz

"KÖTÜ YORUM YAZMAYIN ARTIK"

Larissa, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bana sürekli neden çocuk yapmıyorsun diyorlar. Çocuğum olmuyor. Allah beni böyle yaratmış. Yine de denedik Burak'la ama olmuyor. Eşim bunu kabul etti, ben de bu duruma alıştım. Kötü yorum yazmayın artık" ifadelerini kullandı.

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HAZAL KAYA DESTEK VERDİ

Oyuncu Hazal Kaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Larissa Gacemer'e destek oldu. Hazal Kaya paylaşımında, "Beni böyle kabul etti' demen çok dokundu bana. Öylesi böylesi yok, şahane bir kadınsın, eksiğin olmadığı gibi de fazlan var, dışın kadar için de fazla güzel, belli. Bir an bile dertlenme kötü ruhlar yüzünden. Söylemeye çalıştığım tam olarak buydu dün mevzu olan videoda. Bir kadını bedeniyle ilgili böyle bir açıklama yapmak zorunda bırakan herkes utansın. İnsanlara hadsiz sorular soracağınıza, kendinize bir sorun; Bana ne?" ifadelerini kullandı.

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