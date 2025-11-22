SPOR

Las Vegas Grand Prix'sinde pole pozisyonu Norris'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. etabı Las Vegas Grand Prix'sine McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris ilk sıradan başlayacak.

Berker İşleyen

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentindeki 6,2 kilometrelik pistte, 50 tur üzerinden yapılacak Las Vegas Grand Prix'sinde sıralama turlarında, 1 dakika 47.934 saniyelik derece elde eden Norris, ilk cebe yerleşti.

Britanyalı pilotun arkasında 1 dakika 48.257 saniye ile bitiren Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, Williams takımının İspanyol pilot Carlos Sainz, 1 dakika 48.296 saniye ile üçüncü sırada yer aldı.

Yarış, yarın TSİ 07.00'de gerçekleştirilecek.

