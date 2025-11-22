Las Vegas Grand Prix'sinde pole pozisyonu Norris'in

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentindeki 6,2 kilometrelik pistte, 50 tur üzerinden yapılacak Las Vegas Grand Prix'sinde sıralama turlarında, 1 dakika 47.934 saniyelik derece elde eden Norris, ilk cebe yerleşti.
Britanyalı pilotun arkasında 1 dakika 48.257 saniye ile bitiren Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, Williams takımının İspanyol pilot Carlos Sainz, 1 dakika 48.296 saniye ile üçüncü sırada yer aldı.
Yarış, yarın TSİ 07.00'de gerçekleştirilecek.
