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Las Vegas Savcılığı, Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasının düştüğünü açıkladı!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 23.07.2019 10:06 | Son Güncelleme

Kathryn Mayorga'ya tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan Cristiano Ronaldo'ya büyük müjde! Las Vegas Savcılığı, tecavüz iddiasıyla suçlanan Cristiano Ronaldo'nun "iddiaların makul şüpheden öteye geçmemesi" sebebiyle ceza almayacağını açıkladı.

Las Vegas Savcılığı, Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasının düştüğünü açıkladı!

Fiziksel kanıt eksikliği, Cristiano Ronaldo'nun masumiyetini kanıtlamak zorunda kalmayacağı anlamına geliyor.

Cristiano Ronaldo, Clark County Bölge Savcısı'nın Pazartesi günü yaptığı açıklamada, iddiaların makul bir şüpheden öteye geçmemesi nedeniyle tecavüz suçlamasından ceza almayacak.

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Kathryn Mayorga, Ronaldo'yu 2009 yılında Vegas'taki bir otel odasında tecavüze uğramakla suçlamıştı. Ronaldo ise bu suçlamayı başından beri şiddetle reddetmişti.

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Der Spiegel ilk olarak Ronaldo'nun 2010 yılında imzaladığı bir gizlilik sözleşmesinin parçası olarak Mayorga'ya 375 bin dolar ödedidiği iddiasını öne sürmüştü.

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Mayorga geçtiğimiz yıl bu anlaşmayı iptal etmek amacıyla dava açmış ve Las Vegas polisi daha sonra soruşturmayı yeniden başlatmıştı. Ancak fiziksel kanıtların eksikliğini ayrıntılarıyla belirten bölge savcısı, Ronaldo'nun hiçbir şekilde suçlanamayacağını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Kathryn Mayorga

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