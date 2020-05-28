LASK Linz'e puan silme cezası

Koronavirüs tedbirlerine uymadı, puan silme cezası aldı!

Avusturya ekibi LASK Linz’in koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 6 puanı silindi. Şu anda ligde lider konumdaki Linz, Salzburg'un 3 puan gerisine düştü. İşte detaylar…

LASK LINZ'E PUAN SİLME CEZASI

Avusturya Bundesliga ekibi LASK Linz, 2 Haziran'da başlatılacak olan lig için hazırlıklarına devam ederken, sağlık protokolünü hiçe saydı. Diğer takımlar küçük gruplar halinde çalışmalarını sürdürürken, LASK Linz ekibi ise tam kadro antrenman yaptı ve ceza aldı.

Avusturya Ligi'nde normal sezonu 54 puanla lider olarak kapatan LASK Linz’in play-off grubunda 6 puanı (normal sezon için 12 puan) silindi. Ayrıca kulübe 75 bin euro da para ceza verildi.

Linz, bu cezanın ardından ligde Salzburg'un 3 puan gerisine düştü.

