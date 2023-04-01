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Latif Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Latif Doğan evli mi?

01.04.2023 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Latif Doğan kaç yaşında ve nereli gibi sorular, Şarkılar Bizi Söyler izleyicileri tarafından merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yayına ara veren Şarkılar Bizi Söyler programı deprem anısına türküler eşliğinde kaldığı yerden devam ediyor. Programa konuk olan Latif Doğan, Adıyaman‘ın Besni ilçesinde doğmuştur. Peki, Latif Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Latif Doğan evli mi?

Latif Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Latif Doğan evli mi?

Latif Doğan, Şarkılar Bizi Söyler programının konukları arasında yer aldı. Latif Doğan, asıl çıkışını 2003 yılında çıkardığı Küstüm adlı albümü ile yakalamıştır. Sonra bu şarkının adıyla Küstüm Şov'u yapmaya başlamıştır. Latif Doğan'ın eşi ve hayatına dair detaylar sorgulanmaya başladı. İşte ünlü şarkıcı Latif Doğan hakkında merak edilen soruların yanıtları...

LATİF DOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Latif Doğan, Besni'de doğmuştur. Kürt kökenlidir. Müziğe 11 yaşında bir düğünde darbuka çalarak başlamıştır. Kazandığı parayla memleketinde bir radyo istasyonu ve bir kaset dükkanı açmıştır. Adının duyulması ile bölgesel televizyonlara konuk sanatçı olarak çağrılmaya başladıktan sonra katıldığı programlar sayesinde zamanla meşhur olmuştur. Latif Doğan, 1995-1998 yılları arasında dört yıl boyunca bir şov programı yapmıştır. 2000 yılında ilk kaseti Oyun Havası ve daha sonra da Kurtulayım Gitsin albümlerini piyasaya çıkardı ve bu albümlerden sonra nam kazandı.

Latif Doğan, asıl çıkışını 2003 yılında çıkardığı Küstüm adlı albümü ile yakalamıştır. Sonra bu şarkının adıyla Küstüm Şov'u yapmaya başlamıştır.

latif doğan

1987 yılında büyük zorluklarla Emine Doğan ile evlenen Latif Doğan'ın Seydi Vakkas Doğan, Sena Doğan, Sevda Doğan adında 3 çocuğu var.

latif doğan eşi

Ödülleri:
MÜYAP Yılın En Çok Satan Albüm Ödülü (2003)
Küstüm Şov ile'Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2004 Yılı En İyi Şov Programı Ödülü (2005)

Albümleri:
Sözüm Söz
Yar Gelecek
Küstüm
Kurtulam Gitsin
Bi Tane
Kına Gecesi

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 1 NİSAN KONUKLARI

Şarkılar Bizi Söyler programı her hafta cumartesi akşamları ünlü konuklarıyla müzik ziyafeti yaşatıyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla 1 Nisan 2023 Cumartesi akşamı programa, Kahtalı Mıçe, Latif Doğan ve Yudum konuk oluyor.


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