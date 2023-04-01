Latif Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Latif Doğan evli mi?

Latif Doğan, Şarkılar Bizi Söyler programının konukları arasında yer aldı. Latif Doğan, asıl çıkışını 2003 yılında çıkardığı Küstüm adlı albümü ile yakalamıştır. Sonra bu şarkının adıyla Küstüm Şov'u yapmaya başlamıştır. Latif Doğan'ın eşi ve hayatına dair detaylar sorgulanmaya başladı. İşte ünlü şarkıcı Latif Doğan hakkında merak edilen soruların yanıtları...

LATİF DOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Latif Doğan, Besni'de doğmuştur. Kürt kökenlidir. Müziğe 11 yaşında bir düğünde darbuka çalarak başlamıştır. Kazandığı parayla memleketinde bir radyo istasyonu ve bir kaset dükkanı açmıştır. Adının duyulması ile bölgesel televizyonlara konuk sanatçı olarak çağrılmaya başladıktan sonra katıldığı programlar sayesinde zamanla meşhur olmuştur. Latif Doğan, 1995-1998 yılları arasında dört yıl boyunca bir şov programı yapmıştır. 2000 yılında ilk kaseti Oyun Havası ve daha sonra da Kurtulayım Gitsin albümlerini piyasaya çıkardı ve bu albümlerden sonra nam kazandı.

Latif Doğan, asıl çıkışını 2003 yılında çıkardığı Küstüm adlı albümü ile yakalamıştır. Sonra bu şarkının adıyla Küstüm Şov'u yapmaya başlamıştır.

1987 yılında büyük zorluklarla Emine Doğan ile evlenen Latif Doğan'ın Seydi Vakkas Doğan, Sena Doğan, Sevda Doğan adında 3 çocuğu var.

Ödülleri:

MÜYAP Yılın En Çok Satan Albüm Ödülü (2003)

Küstüm Şov ile'Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2004 Yılı En İyi Şov Programı Ödülü (2005)

Albümleri:

Sözüm Söz

Yar Gelecek

Küstüm

Kurtulam Gitsin

Bi Tane

Kına Gecesi

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 1 NİSAN KONUKLARI

Şarkılar Bizi Söyler programı her hafta cumartesi akşamları ünlü konuklarıyla müzik ziyafeti yaşatıyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla 1 Nisan 2023 Cumartesi akşamı programa, Kahtalı Mıçe, Latif Doğan ve Yudum konuk oluyor.



