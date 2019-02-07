Lauren Cohan artık CIA ajanı

Şu sıralar dokuzuncu sezonuyla macerasına devam eden kült dizi The Walking Dead, geçtiğimiz sezon iki başrol oyuncusunu birden kaybetmişti. Biri dizinin mihenk taşı Andrew Lincoln, diğeri Lauren Cohan’di. Rick Grimes karakterine hayat veren Andrew Lincoln’un sevilen seri The Walking Dead’in farklı evrenlerde devam edecek olan sinema filmleri için diziden ayrıldığını öğrenmiştik. Sezonlar boyunca “aylaklara” karşı ön saflarda mücadele veren Maggie rolünde izlediğimiz Lauren Cohan da yeni projesi Whiskey Cavalier ile uzun bir ara vermeden televizyonda boy gösterecek.

Supernatural’da Bela, The Vampire Diaries’da Rose ve The Walking Dead dizisinde Maggie karakterine hayat vererek kariyerinde emin adımlarla ilerleyen 37 yaşındaki yıldızı yeni dizisinde CIA ajanı Francesca 'Frankie' Trowbridge olarak izleyeceğiz. Aksiyon komedi türündeki dizide Lauren Cohan’a Scott Foley eşlik ediyor.

ABC televizyonunda yayınlanacak olan Whiskey Cavalier dizisinin ekibi geçtiğimiz gün basının karşısına çıktı. Ağırlıklı olarak The Walking Dead dizisi hakkında sorular alan güzel yıldız, diziye geri dönüp dönmeyeceği sorularına: “Çok uzun zaman Maggie’ye hayat verdim. Bir rol için çok uzun bir süre o yüzden bazen sessizleşebiliyorsun. Artık birçok yerde görev alma zamanı. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz.” diyerek The Walking Dead defterini tamamen kapatmadığını ima etti.

Whiskey Cavalier, 27 Şubat Çarşamba günü ilk bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



