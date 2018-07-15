SPOR

Steven Laureys: Schumacher için iyi haberler beklenmemeli

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.07.2018 14:36 | Son Güncelleme

Belçikalı ünlü nörolog Steven Laureys, eski Formula 1 pilotu Michael Schumacher’in sağlık durumuyla ilgili açıklamalar yaptı, yıldız isim için iyi haberler beklenmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Steven Laureys: Schumacher için iyi haberler beklenmemeli

Fransa Alpleri’nde 4.5 yıl önce geçirdiği kayak kazasının ardından yarı bitkisel hayatta rehabilitasyon sürecini sürdüren yıldız pilotla ilgili umut veren ifadeler kullanmayan Laureys şunları söyledi:

‘Ancak kısa sürede iyileşme mümkündü’

“Michael Schumacher medikal açıdan artık komada değil. Koma en çok birkaç hafta süren bir süreç. Komadan çıkıp da iyileşmek ancak kısa bir zaman içinde mümkün olabiliyor. Beyin bu tamiratı bir yılda veya daha uzun sürede de yapabiliyor”

‘Schumacher’in durumu zor’

“Ancak büyük rehabilitasyon uğraşlarına karşın Schumacher’in gelişimi çok yavaş, durumu zor. Schumacher’inki gibi ciddi vakalarda, beynin bu kadar tahribata uğradığı durumlarda entelektüel iyileşme olası değil. Zaman bize karşı işliyor. Schumacher’in tamamen iyileşme şansı çok az.” (MİLLİYET)

PARTNERGözler tamamen kapalıGözler tamamen kapalı
Spor camiası 15 Temmuz mesajı yayımladıSpor camiası 15 Temmuz mesajı yayımladı
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2 hakem görevden alındıKırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2 hakem görevden alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
formula 1 Michael Schumacher Steven Laureys

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Liverpool'dan Domagoj Vida için yeni teklif

Liverpool'dan Domagoj Vida için yeni teklif

Eden Hazard'dan Real Madrid'e yeşil ışık

Eden Hazard'dan Real Madrid'e yeşil ışık

Galatasaray Serdar Gürler ile 1 yıllığına anlaştı

Galatasaray Serdar Gürler ile 1 yıllığına anlaştı

Ousmane Ndiaye, Osmanlıspor'da

Ousmane Ndiaye, Osmanlıspor'da

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünya Kupası 2018: Fransa'nın görünmez kahramanı N’Golo Kante

Dünya Kupası 2018: Fransa'nın görünmez kahramanı N’Golo Kante

Dünya Kupası 2018 : Savaş ve sürgün Modric ve diğer Hırvat yıldızların çocukluğunu şekillendirdi

Dünya Kupası 2018 : Savaş ve sürgün Modric ve diğer Hırvat yıldızların çocukluğunu şekillendirdi

Dünya Kupası tarihinde taraftarları şoke eden 5 sonuç

Dünya Kupası tarihinde taraftarları şoke eden 5 sonuç

Dünya Kupası 2018: Yarı finalde Hırvatistan'a elenen İngiltere'de Cüneyt Çakır öfkesi

Dünya Kupası 2018: Yarı finalde Hırvatistan'a elenen İngiltere'de Cüneyt Çakır öfkesi

#SONDAKİKA - 2018 Dünya Kupası'nda finalin adı Fransa-Hırvatistan

#SONDAKİKA - 2018 Dünya Kupası'nda finalin adı Fransa-Hırvatistan

İtalya basınında Ronaldo'nun Juventus'a transferi: 'Yüzyılın anlaşması'

İtalya basınında Ronaldo'nun Juventus'a transferi: 'Yüzyılın anlaşması'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.