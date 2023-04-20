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Yılbaşı nasıl yazılır, yılbaşı yazımı nasıl olmalıdır? Yılbaşı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

04.04.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede birleşik kelimelerde yazım kuralları pek çok insan tarafından karıştırılır. Kelimeleri doğru yazmak için anlamlarına hâkim olmak önemlidir. Bu sayede doğru kullanımlar öğrenilmiş olur. Yazımı konusunda genellikle şüpheye düşülen kelimelerden biri de yılbaşı kelimesidir. Yılbaşı, anlamından dolayı gün içinde konuşmalarda ve yazılarda sık sık karşınıza çıkan kelimelerden biridir.

Yılbaşı nasıl yazılır, yılbaşı yazımı nasıl olmalıdır? Yılbaşı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçenin doğru kullanımı konuşmada olduğu kadar yazı dilinde de dikkat gerektiriyor. Anlam karışıklığına yol açmaması açısından yazım kurallarına uymak büyük önem taşıyor. Dilimizde aynı sözcüğün birleşik ve ayrı yazılması farklı anlamlara gelebiliyor. Bu noktada, kelimelerin doğru yazımları için Türk Dil Kurumunun güncel sözlük ve yazım kuralları hizmetleri doğru bilgiye ulaşmamızı sağlıyor. Bu sözlükte kelimenin anlamıyla birlikte örnek cümleler veriliyor. Sözcüklerin cümle içinde kullanımlarını görmek doğru yazılışlarını öğrenmeyi daha kolay hâle getirilebilir.

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Yılbaşı nasıl yazılır?

Yılbaşı TDK sözlüğe göre ocak ayının birinci günü anlamını taşıyor. Aynı zamanda günlük kullanımda 31 Aralık gecesi yapılan yeni yıl kutlamaları ve etkinlikleri anlamını da karşılayabiliyor. "Yılbaşı ayrı mı yazılır?" sorusu TDK tarafından açıklanan bilgilerle yanıtlanabilir. İki ismin birleşmesinden oluşan yılbaşı yazımı birleşik olmalıdır. Yıl sonu sözcüğü ise yılbaşından farklı olarak ayrı yazılır. "Yılbaşı bitişik mi yazılır?" sorusunun cevabına "hayır" yanıtını vermek mümkündür.

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Yılbaşı doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Baş kelimesi asıl anlamının dışında bir şeyin başlangıcını ifade eder. Türkçede iki kelime asıl anlamları dışında yeni bir anlam ifade ediyorsa birleşik kelimeleri oluşturur. İki öge de kendi anlamlarını korusa da gelenekleşmiş olarak bitişik yazılabilir. Yılbaşı kelimesi de bu kullanıma örnek olarak verilebilir. Kelimelerin doğru yazımlarını öğrenmek için örnek cümleleri incelemek önemlidir. Doğru kullanımları görerek yazım yanlışlarından kaçınabilirsiniz. Yılbaşı kelimesinin doğru yazımını içeren örnek cümleler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Yılbaşında kalabalık bir sofrada bir araya geldik.
  • İnsanlar yılbaşı yaklaşırken alışveriş yapmaya başlıyor.
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