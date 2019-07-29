Mynet Trend

Lavanta tarlaları turistlerin gözdesi oldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 29.07.2019 09:33 | Son Güncelleme

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki dağlık alanda 50 bin metrekareye kurulan lavanta tarlası, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Turizmin önemli merkezlerinden Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı turistler, Acıpayam ilçesi Yukarı Mahalle'de bin 450 rakımdaki Kümeevler mevkisinde 50 bin metrekarelik Gündoğar Lavanta Bahçesi'ne uğramadan kentten ayrılmıyor.

GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-08-05 21:25:00
Denizli Çardak
2019-08-05 22:35:00
DÖNÜŞ
Denizli Çardak
2019-08-12 11:05:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-08-12 12:10:00
362.43 TL
SATIN AL

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa gibi şehirlerden özellikle hafta sonları Pamukkale'ye günübirlik gelen ziyaretçiler, travertenlerdeki şifalı sulara girdikten sonra lavanta tarlasını gezip fotoğraf çektirmenin keyfini çıkarıyor.

İş adamı 59 yaşındaki Hüseyin Gündoğar, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi Sabiha Gündoğar'ın lavantaya ilgisi nedeniyle 3 yıl önce tekstil atölyesini kapatarak bu alanda işler yapmaya karar verdiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle 50 bin metrekarelik alana lavanta tarlası kurduğunu anlatan Gündoğar, tarladan 40 ton hasat yapmayı beklediklerini ifade etti.

Gündoğar, lavanta bahçesine şimdiye kadar 5 bin kişinin üzerinde ziyaretçinin geldiğini, buranın tur rotaları arasına girdiğini ifade etti.

Bahçenin yaptıkları yatırımlar sonucunda ciddi anlamda ziyaretçi çektiğine işaret eden Gündoğar, şöyle konuştu:

'Tasarladığımız eşyalarla fotoğraf tutkunlarına doğal plato sunduk. Fotoğraf sanatçılarının göz bebeği olma yolunda ilerliyoruz. Bu yıl ziyarete açılmamıza rağmen inanılmaz ilgi var. Burası kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdi, şimdi ise yerli ve yabancı turistler akın akın geliyor. Tur otobüsleriyle gelen yabancı turistler çok beğeniyor. Burayı ayçiçeği ve gelinciklerle daha da genişletmeyi planlıyoruz. Lavanta ürününden daha çok ziyaretçilerden kazanıyoruz. Burayı turizme kazandırdığımız için çok mutluyuz.'

Sabiha Gündoğar ise lavanta hayranı olduğunu belirterek, "Eşim bu yanımı bildiği için tekstili bıraktı. Dağ başına benim için tarla kiralayıp lavanta bahçesi kurdu. Buraya güneş enerjili bir ev yaptık. Burada yaşıyoruz. Buranın böyle olacağını tahmin etmemiştik. Güzel bir konsept oluşturduk. Herkes burayı görmeye geliyor." diye konuştu.

Denizli'de gelen Ayşe Çetin, yurt dışındaki lavanta bahçelerini de gördüğünü ancak burasının çok güzel olduğunu kaydetti.

Afyonkarahisar'dan gelen Nil Şanlı da Denizli'de lavanta tarlası olduğunu internetten öğrendiğini belirterek, "Hemen kalktım geldim. Burası harika bir yer." dedi.

Burada gelin ve damat fotoğrafları çeken İbrahim Güler ise özellikle yeni evlenen çiftlerin lavanta tarlasını tercih ettiğini söyledi. (AA)

İstanbullular dikkat! Öğle saatlerinde...İstanbullular dikkat! Öğle saatlerinde...
İstanbul'da ilk yaşandı! Görmek isteyenler soluğu orada alıyorİstanbul'da ilk yaşandı! Görmek isteyenler soluğu orada alıyor
Orası artık huzur arayanların durak noktası olduOrası artık huzur arayanların durak noktası oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
lavanta tarlası Denizli acıpayam

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu da oldu! Uçakta ilginç olay: O anları telefonla kaydetti

Bu da oldu! Uçakta ilginç olay: O anları telefonla kaydetti

Tehlikeli gerilim! Afganlı grup bir vatandaşı yaralayınca...

Tehlikeli gerilim! Afganlı grup bir vatandaşı yaralayınca...

Dışarısı 44 derece, içeride soba yakıyorlar!

Dışarısı 44 derece, içeride soba yakıyorlar!

Herkes akın etti, kilometrelerce sıra oldu! Adım atacak yer kalmadı

Herkes akın etti, kilometrelerce sıra oldu! Adım atacak yer kalmadı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzey Kıbrıs'ta buraları görmeden dönmeyin

İşte 'Cennet Ada'da görmeden dönmemeniz gereken 5 yer

İstanbul'un ilk Bengal kaplanları dünyaya geldi

İstanbul'da ilk yaşandı! Görmek isteyenler soluğu orada alıyor

Hakkari'de 3 bin 300 rakımda kano yaptılar

Orası artık huzur arayanların durak noktası oldu

Antalya'da mavi ve yeşilin buluştuğu nokta: Düden Şelalesi

Antalya'nın büyüleyen güzelliği! Mutlaka görmelisiniz

Antalya'da haftasonu yoğunluğu

Sıcaktan bunalan oraya koştu!

Muhteşem alanlarıyla insanı büyüleyen şehir Paris’te görülecek yerler

Büyüleyen şehir Paris’te görülecek yerler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.