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Lavrov edebi yönünü konuşturdu!

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DÜNYA  | 02.10.2019 14:56 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Russkiy Pioner dergisi için kaleme aldığı ‘Taygada bir el ateş’ isimli şiiri yayımladı.

Lavrov edebi yönünü konuşturdu!

Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü'nün marşının yazarı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’da yayımlanan Russkiy Pioner dergisinin ‘Duman’ temalı sayısı için ‘Taygada bir el ateş’ isimli bir şiir kaleme aldı. Şiir, hem dergide hem de Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Facebook sayfasında yayınlandı.

‘Taygada bir el ateş’ isimli şiir, bir orman yangınını konu alıyor:

“Çam ağacının gövdesi, Berdan tüfeğinin namlusu tüttü

Taygayı yangının çıtırtısı, dumanı sardı

Tayganın göbeğinde, bir avcı kulübesinde

Öksürdü uykusunda sıradan bir adam

Uyandı, koştu dumanların arasından yarı sarhoş gibi

Vardı bir dereye, düştü, girdi suya

Birden dumanlar arasından karşısında beliriverdi bir Alman gibi,

Tüten namlusu ile yaşlı bir ormancı

Uzaklardaki trenin gürültüsü atış sesini bastırdı

O sıradan adam derenin kenarında kaldı

Cebinden de bir kibrit kutusu çıktı,

Ve bir de sigara… ‘Duman’ markalı"

Lavrov’un başka şiir çalışmaları da bulunuyor. Şubat 2015’te Lavrov’un yaklaşık 20 yıl önce yazdığı ‘Emigrantı Posledney Volnı’, ‘Posoşok’ ve ‘Kak budto vçera’ isimli şiirleri yayınlanmıştı. Lavrov ayrıca 1972'de mezun olduğu Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü'nün de marşını yazmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
lavrov orman yangını şiir

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