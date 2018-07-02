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Lazar Markovic Galatasaray'a önerildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.07.2018 08:24 | Son Güncelleme

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Lazar Markovic menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Lazar Markovic'in Galatasaray'a transferinde son söz, teknik direktör Fatih Terim'de.

Lazar Markovic Galatasaray'a önerildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a menajerler eski Fenerbahçe'li Lazar Markovic'i önerdi. Sırp futbolcu için yönetim kararı teknik direktör Fatih Terim'e bıraktı.

24 yaşındaki Markovic, 2015 yılında Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giymiş ve sürati+driplingleriyle dikkat çekmişti. Sık sakatlanması ise eksi yönü...

ANDERLECHT'TE KİRALIKTI

Henüz 20 yaşında Benfica'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle Liverpool'a giden Lazar, Ada'da dikiş tutturamayınca sürekli kiraya verildi.

2015'te Fenerbahçe'ye, 2016'da Sporting'e, 2017'de Hull City ve son olarak geçen sezonun 2. yarısında Anderlecht'e kiralanan Markovic, Belçika ekibinde 9 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Liverpool ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Markovic'in İstanbul'u çok sevdiği ve tekrar Şampiyonlar Ligi Arenası'nda yer almak için Galatasaray'a sıcak baktığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin, Terim'in istemesi halinde Liverpool'a kiralama teklifi sunması bekleniyor.

(Fotomaç)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray lazar markovic

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