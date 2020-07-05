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Lazio 0-3 Milan (Maç Sonucu)

İTALYA HABERLERİ  | 05.07.2020 01:14 | Son Güncelleme

İtalya'da Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan, Juventus'un ardından ikinci sırada bulunan Lazio'yu 3-0 yenerek haftanın dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı.

Lazio 0-3 Milan (Maç Sonucu)

İtalya Serie A'nın 30. hafta maçında Milan ile Lazio karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Milan 3-0 kazanarak sürpriz bir sonuca imza attı ve rakibinin şampiyonluk umutlarına büyük darbe vurdu.
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Maçın başında kontrolü eline alan Milan, 23. dakikada Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun uzak mesafeli müthiş golüyle öne geçti. 34. dakikada sağdan yapılan ortaya savunmanın eline çarpınca penaltı kararı çıktı. Zlatan Ibrahimovic penaltıyı gole çevirdi ve ilk yarı Milan üstünlüğü ile geçildi.

İkinci yarıda gardı düşen Lazio toparlanamadı ve 59. dakikada Ibrahimovic'in yerine giren Rebic farkı üçe çıkardı. Maçı baştan sona üstün götüren Milan böylelikle kritik puanları alan taraf oldu.

Bu sonuçla Milan 46 puana yükselerek ilk 5 için umutlarını sürdürdü. Lazio ise Juventus ile girdiği zirve yarışında büyük darbe alarak 68 puanda kaldı ve puan farkının 7'ye çıkmasını önleyemedi.

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