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Lazio 1 - 1 Roma

İTALYA HABERLERİ  | 01.09.2019 22:01 | Son Güncelleme

Serie A'nın 2. haftasında oynanan başkent derbisinde Lazio ile Roma, 1-1 berabere kaldı. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder 67 dakika sahada kalırken, mücadelede Lazio adına 4, Roma adına ise 2 top direkten döndü.

Lazio 1 - 1 Roma

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan önemli derbi mücadelesini, hakem Marco Guida yönetti.

17'de Laziolu Milinkovic-Savic’in Edin Dzeko'ya hareketini hakem Guida, penaltı olarak değerlendirdi. Penaltı atışını kullanan Aleksandar Kolarov, 19. dakikada Roma’yı 1-0 öne geçirdi.

Roma bu skorla soyunma odasına üstün şekilde gitti. İkinci yarının 59. dakikasında Lazio, Luis Alberto ile maçta eşitliği sağladı: 1-1.

Mücadelede Lazio adına 4 top, Roma adına ise 2 top direkten döndü. Karşılaşmada başka gol olmayınca Lazio ile Roma yenişemedi ve iki takım da sahada 1’er puanla ayrıldı.

Ligde ilk haftayı galibiyetle kapatan Lazio, puanını 4'e çıkartırken, Roma ise ilk haftanın ardından bu hafta da öne geçtiği bir maçı beraberlikle tamamlayarak, 2 maçta 2 puan almış oldu.

Derbi mücadelesine Roma'da ilk onbirde başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, 67. dakikada yerini Javier Pastore’ye bıraktı.

Bu arada, Lazio'nun fanatik seyircilerinin yeri olan Olimpiyat Stadı’nın kuzey kale arkası tribününde bulunan taraftarlar, 7 Ağustos’ta bir parkta başından vurularak öldürülen "Diabolik" adıyla bilinen eski tribün liderleri Fabrizio Piscitelli’nin resminden oluşan koreografi şov yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
lazio roma Cengiz Ünder

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