Lazio 2 - 3 Inter (Maç özeti)

Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelenin 9. dakikasında Perisic'in kendi kalesine attığı golle yenik duruma düşen Inter, 34'te D'Ambrosio ile beraberliği yakaladı. Ancak 41. dakikada Anderson ev sahibini bir kez daha öne geçirdi. 78. dakikaya kadar her şey Lazio için iyi giderken, VAR ile kazanılan penaltıda Icardi beraberliği getirdi. 81'de ise Vecino Inter'i öne geçiren isim oldu.

Rakibini 72 puanda yakalayan Inter, ikili averajda Lazio'yu geçeren adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Lacivert siyahlılar böylece Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinden biri oldu. Lazio ise yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

