SPOR

Lazio 2 - 3 Inter (Maç özeti)

İTALYA HABERLERİ  | 20.05.2018 23:59 | Son Güncelleme

Serie A'da Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Lazio ile Inter'in mücadelesinde konuk Inter maçı 3-2 kazanarak adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.

Lazio 2 - 3 Inter (Maç özeti)

Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelenin 9. dakikasında Perisic'in kendi kalesine attığı golle yenik duruma düşen Inter, 34'te D'Ambrosio ile beraberliği yakaladı. Ancak 41. dakikada Anderson ev sahibini bir kez daha öne geçirdi. 78. dakikaya kadar her şey Lazio için iyi giderken, VAR ile kazanılan penaltıda Icardi beraberliği getirdi. 81'de ise Vecino Inter'i öne geçiren isim oldu.

Rakibini 72 puanda yakalayan Inter, ikili averajda Lazio'yu geçeren adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Lacivert siyahlılar böylece Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinden biri oldu. Lazio ise yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

PARTNERCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtıCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtı
Hakan Çalhanoğlu kapanışa damga vurduHakan Çalhanoğlu kapanışa damga vurdu
Gianluigi Buffon, Juventus ile son maçına çıktı! Duygusal veda...Gianluigi Buffon, Juventus ile son maçına çıktı! Duygusal veda...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lazio-Inter lazio inter

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Son dakika: CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde yarışacak milletvekili adayları belli oldu

Son dakika: CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde yarışacak milletvekili adayları belli oldu

MAÇ SONUCU | Real Madrid 85 - 80 Fenerbahçe Doğuş

MAÇ SONUCU | Real Madrid 85 - 80 Fenerbahçe Doğuş

Kenan Sofuoğlu, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Kenan Sofuoğlu, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Aleyna Tilki ile Bafetimbi Gomis bir araya geldi!

Aleyna Tilki ile Bafetimbi Gomis bir araya geldi!

Demba Ba Beşiktaş'ta!

Demba Ba Beşiktaş'ta!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lazio 2 - 3 Inter (Maç özeti)

Lazio 2 - 3 Inter (Maç özeti)

Hakan Çalhanoğlu kapanışa damga vurdu

Hakan Çalhanoğlu kapanışa damga vurdu

Gianluigi Buffon, Juventus ile son maçına çıktı! Duygusal veda...

Gianluigi Buffon, Juventus ile son maçına çıktı! Duygusal veda...

Kwadwo Asamoah, Juventus'tan ayrıldığını resmen açıkladı!

Kwadwo Asamoah, Juventus'tan ayrıldığını resmen açıkladı!

Buffon Juventus ile son maçına çıkacağını açıkladı!

Buffon Juventus ile son maçına çıkacağını açıkladı!

Roma, Cengiz Ünder için gelen 35 milyon Euro'yu reddetti!

Roma, Cengiz Ünder için gelen 35 milyon Euro'yu reddetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.