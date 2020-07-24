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Lazio'da hedef İspanyol golcü Borja Mayoral

İTALYA HABERLERİ  | 24.07.2020 12:12 | Son Güncelleme

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, İspanyol forvet Borja Mayoral’i kadrosuna katmak istiyor. Real Madrid ile sözleşmesi Mayıs 2021’de bitecek Mayoral, 2 yıldır kiralık olarak Levante forması giyiyor. Bu sezon La Liga’da 34 maçta görev alan genç forvet, 8 gol atıp, 2 de asist yaptı. Borja Mayoral, 2019 yılında İspanya U21 takımıyla Avrupa Şampiyonu olma başarısı da yakalamıştı.

Lazio'da hedef İspanyol golcü Borja Mayoral

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, İspanyol forvet Borja Mayoral’i kadrosuna katmak istiyor. Lig'de son 3 hafta öncesinde en yakın rakibi Roma’nın 9 puan önünde 4. sırada bulunan Lazio, gelecek yıl için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun haberine göre; gelecek yıl Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için büyük avantaja sahip olan mavi-beyazlılar, kiralık olarak İspanya LaLiga ekibi Levante’de forma giyen Borja Mayoral’i transfer listesine dahil etti.

23 yaşındaki İspanyol forvet için Real Madrid’in kapısını çalan Lazio’nun oyuncunun bonservisi hakkında bilgi aldığı ifade edildi. Mayoral’in İspanyol ekibiyle gelecek yıl sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle bu sezon bonservisiyle takımdan gönderilebileceği konuşuluyor.

(DHA)


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