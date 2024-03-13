SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya Serie A
  4. Lazio’da Sarri dönemi resmen sonra erdi! Yeni hoca açıklandı

Lazio’da Sarri dönemi resmen sonra erdi! Yeni hoca açıklandı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.03.2024 13:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Teknik Direktör Maurizio Sarri’nin görevinden istifa ettiğini ve göreve Giovanni Martusciello’nin gerildiğini duyurdu.

Serie A temsilcisi Lazio, 65 yaşındaki İtalyan Teknik Direktör Maurizio Sarri’nin görevinden istifa ettiğini açıkladı. Konuyla ilgili kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Sarri’nin istifa ettiği belirtilirken, emeklerinden dolayı İtalyan çalıştırıcıya teşekkür edildi. İtalyan takımı, Maurizio Sarri’nin yerine Giovanni Martusciello’nin gerildiğini duyurdu.

2021 yılında Lazio’nun başına geçen Sarri bu süreçte 137 karşılaşmaya çıkarken, 65 galibiyet, 30 beraberlik ve 42 mağlubiyet aldı.
65 yaşındaki teknik adam, bu sezon Serie A’da oynadıkları 28 müsabakada ise 12 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 4 beraberlik sonucunda 40 puan topladı. Lazio ayrıca Avrupa kupalarında UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Alman ekibi Bayern Münih’e elendi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FIFA'dan Süper Lig ekibine süresiz transfer yasağı!FIFA'dan Süper Lig ekibine süresiz transfer yasağı!
Avrupa'ya dönüyor! Dünya yıldızından G.Saray'a 'evet'Avrupa'ya dönüyor! Dünya yıldızından G.Saray'a 'evet'
Galatasaray Leipzig'den transferi resmen bitirdi!Galatasaray Leipzig'den transferi resmen bitirdi!
Anahtar Kelimeler:
lazio sarri yaşında iyet ekipleri da, yapılan açıklama kulübün
En Çok Okunan Haberler
B sınıfı ehliyeti olanları ilgilendiriyor! 15 TL'yi unutup 12 bin liranın üzerinde ceza ödemeyin!

B sınıfı ehliyeti olanları ilgilendiriyor! 15 TL'yi unutup 12 bin liranın üzerinde ceza ödemeyin!

Ana sınıfındaki kıza yaptıkları iğrenç! "Beni bisikletin önüne oturttu, zorla öptü, kalçama vurdu"

Ana sınıfındaki kıza yaptıkları iğrenç! "Beni bisikletin önüne oturttu, zorla öptü, kalçama vurdu"

Avrupa'ya dönüyor! Dünya yıldızından G.Saray'a 'evet'

Avrupa'ya dönüyor! Dünya yıldızından G.Saray'a 'evet'

TFF resmen açıkladı! O maçlar artık şifresiz olarak yayınlanacak

TFF resmen açıkladı! O maçlar artık şifresiz olarak yayınlanacak

FIFA'dan Süper Lig ekibine süresiz transfer yasağı!

FIFA'dan Süper Lig ekibine süresiz transfer yasağı!

Galatasaray Leipzig'den transferi resmen bitirdi!

Galatasaray Leipzig'den transferi resmen bitirdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Son zamanların en çok satan ayakkabısı indirime girdi

Son zamanların en çok satan ayakkabısı indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.