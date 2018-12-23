Eljif Elmas'a dev teklif!

İtalya’nın önemli ekiplerinden Lazio, Fenerbahçeli Eljif Elmas’ın peşine düştü. Corriero dello Sport’un haberine göre; 19 yaşındaki Makedon orta sahanın devre arasından sonra kariyerine Lazio’da devam edeceği iddia edildi.

İtalyan ekibi, Sarı-Lacivertli kulübe 15 milyon euroluk bir teklif iletecek. Geçen sezon Kocaman döneminde şans bulamayan Eljif, bu sezon takımın en istikrarlı oyuncularından oldu.

GELECEĞİN TAKIMI KURULUYOR

Haberin devamında, Lazio’nun genç oyunculardan kurmak istediği ileriye dönük hayalinden bahsediliyor. Orta sahada da potansiyeli olan, genç yeteneğin bu sistemde kilit adam olacağı belirtiliyor. Mali açıdan da zor süreçten geçen Sarı-Lacivertliler’in bu şartlarda 15 milyon euroyu reddetmesi zor. F.Bahçe, 2017 yaz döneminde Rabotnicki’den transfer ettiği Eljif için sadece 180 bin euro bonservis bedeli ödemişti.

24 KARŞILAŞMADA 1 GOL ATTI

Fenerbahçe ile 2022’ye kadar mukavelesi bulunan Eljif, takımın kötü gidişatına rağmen kendi kariyerinin temellerini iyi attı. Kocaman döneminde çok az süre alan Makedon orta saha, bu sezon 24 resmi karşılaşmaya çıktı. Bunların 16’sı lig, 5’i Avrupa, 2 Devler Ligi elemesi ve 1 Türkiye Kupası müsabakası. Golünü de ligde deplasmanda oynanan Konya maçında kaydetti. İtalyan ekibinin çok yönlü orta sahayı transfer etme ihtimali kuvvetli görülüyor. (Akşam)

