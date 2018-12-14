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Lazio - Eintracht Frankfurt maçında olaylar çıktı!

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 14.12.2018 00:42 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda oynanan Lazio-Eintracht Frankfurt maçı öncesinde Frankfurtlu taraftarlar ile polis arasında olaylar çıktı.

Lazio - Eintracht Frankfurt maçında olaylar çıktı!

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, maçın başlamasından yaklaşık iki saat önce Roma'daki Flaminio meydanında taşkınlık yapan Alman taraftarlara, İtalyan polisi müdahale etti. Taş ve şişe atan taraftarları Roma sokaklarında kovalayan İtalyan polisinin, 5 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Diğer yandan Roma'ya gelen yaklaşık 10 bin Alman taraftarın taşkınlıkları Olimpiyat Stadı'nda da devam etti. Frankfurt taraftarlarının ilk olarak Lazioluların olduğu tribüne doğru bir meşale attığı belirtildi. Daha sonra da bazı taraftarların sahaya atladığı ancak İtalyan polisinin anında müdahalesiyle durdurulduğu kaydedildi.

İtalyan polisi, Alman taraftarları kontrol altında tutmak için maç boyunca konuk takım tribünü önünde saha içinde bekledi.

Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Eintracht Frankfurt, Lazio'yu 2-1 yendi.

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UEFA Avrupa Ligi lazio eintracht frankfurt Halil Umut Meler

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