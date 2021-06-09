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Lazio, Maurizio Sarri'yi sigarayla duyurdu

09.06.2021 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Ligi ekiplerinden Lazio, yeni teknik direktörü Maurizio Sarri'yi sıra dışı bir yöntemle duyurdu. Roma ekibinin tanıtımında, İtalyan çalıştırıcının sigara alışkanlığına vurgu yapıldı ve sigara emojisi kullanıldı.

Lazio, Maurizio Sarri'yi sigarayla duyurdu

Vedat Muriqi'nin takımı Lazio, teknik direktörlüğe Maurizio Sarri'yi getirdi. Yeni teknik direktörünü ise sıra dışı bir yöntemle duyurdu. İki yıllık anlaşmaya varılan İtalyan teknik direktörün sigara alışkanlığına vurgu yapılırken, ilk olarak sigara emojisi kullanıldı. İkinci mesajda ise "Ateşi olan var mı?" denildi.

Napoli'nin eski çalıştırıcısı geçen Ağustos ayında 14 aylık bir görevin ardından Juventus'tan gönderilmişti. Takım Lyon'a Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde elenmiş ve 62 yaşındaki teknik adamın bileti kesilmişti. Lazio, Sarri'nin çalıştıracağı 21. takım olacak.

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