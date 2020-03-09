SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Lazio'nun Vedat Muriqi için planı ortaya çıktı

Lazio'nun Vedat Muriqi için planı ortaya çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.03.2020 19:56 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi için İtalyan temsilcisi Lazio'nun sezon sonunda kapıyı çalacağı kaydedildi.

Lazio'nun Vedat Muriqi için planı ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi için İtalyan temsilcisi Lazio'nun ilgisi devam ediyor. Muriqi'yi uzun süredir izleyen ekibin transferi ciddi olarak düşündüğü bildirildi.

Corriere dello Sport'un haberine göre, Lazio'nun Sportif Direktörü Igli Tare'nin Muriqi'nin performansını uzun süredir takip ediyor ve sarı lacivertlileri ikna etmek için belirlenen bonservis bedeli ise 20 milyon euro....

SEZON SONUNDA PAZARLIK VAR

Çizme'de büyük bir çıkış gösteren ve aklıcı transfer politikasıyla gelecek için umut veren Lazio'nun Chelsea'den Giroud'u düşündüğü ancak Muriqi için sezon sonunda ciddi bir pazarlığa girişileceği yazıldı.

Vedat Muriqi için özellikle Tottenham'ın da isminin geçtiği ancak Igli Tare'nin bonservis bedelinde anlaşılması durumunda bu transferi noktalamak istediği vurgulandı

Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maçta 15 gol ve 6 asistle oynadı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNazilerin insan derisinden yaptığı fotoğraf albümü bulunduNazilerin insan derisinden yaptığı fotoğraf albümü bulundu
Bomba iddia! Fenerbahçe ve Şenol Güneş...Bomba iddia! Fenerbahçe ve Şenol Güneş...
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Vedat Muriqi lazio Transfer teklif 20 milyon euro

En Çok Okunan Haberler

'İstanbul'da koronavirüs nedeniyle ölenler var' iddialarına yanıt

'İstanbul'da koronavirüs nedeniyle ölenler var' iddialarına yanıt

Ali Babacan'ın partisinde kimler var?

Ali Babacan'ın partisinde kimler var?

Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

Trabzonspor'dan TFF'ye flaş başvuru

Trabzonspor'dan TFF'ye flaş başvuru

Fenerbahçe tribün liderinin vurulma anı ortaya çıktı

Fenerbahçe tribün liderinin vurulma anı ortaya çıktı

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin favorisi belli oldu!

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin favorisi belli oldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

F.Bahçe'den Ersun Yanal açıklaması!

F.Bahçe'den Ersun Yanal açıklaması!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Efsane isim, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Efsane isim, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Fenerbahçe, başkent deplasmanında!

Fenerbahçe, başkent deplasmanında!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Direkt sat
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lazio'nun Vedat Muriqi için planı ortaya çıktı

Lazio'nun Vedat Muriqi için planı ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Max Kruse 4-6 hafta yok

Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Fenerbahçe tribün lideri Mehmet Altunkaynak'ın vurulma anı ortaya çıktı

Fenerbahçe tribün liderinin vurulma anı ortaya çıktı

Bomba iddia! Fenerbahçe ve Şenol Güneş...

Bomba iddia! Fenerbahçe ve Şenol Güneş...

Semih Özsoy'dan flaş teknik direktör açıklaması

Semih Özsoy'dan flaş teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe kabustan uyanamıyor

Fenerbahçe kabustan uyanamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.