Lazio ve Fiorentina'nın Eljif Elmas savaşı

Corriere dello Sport'un haberine göre, Lazio ile Fiorentina, Fenerbahçe'den Eljif'i istiyor ve yeni bir transfer savaşı daha kapıda...
2015'te Genk'ten Sergej Milinkovic-Savic'in transferi için kapışan iki takımın düellosunu 15 milyon Euro vererek Lazio'nun kazandığına dikkat çekilirken, bonservisi 100 milyon Euro olarak değerlendirilen oyuncuyu kaybeden Fiorentina'nın bu kez hata yapmak istemediğine vurgu yapıldı.
İtalyanlar 20 milyon euroluk bedelin Eljif için şu anda yüksek olabileceğini yazarken, önümüzdeki günlerde önemli gelişmelerin olabileceği paylaşıldı. 19 yaşındaki Eljif Elmas bu ezon Fenerbahçe formasını 34 kez giyerken 1 gol atma başarısı gösterdi. Ülkesi Makedonya'nın milli takım formasını da terleten Eljif, attığı iki golle manşetleri süslemişti.
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