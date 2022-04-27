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Lea Michele'den Jonathan Groff itirafı! Eşcinsel olduğunu söyleyip...

27.04.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lea Michele, 'eşcinsel olduğu için kadın anatomisi hakkında pratik bilgisi bulunmayan Jonathan Groff'un merakını gidermek için', Jonathan Groff'a verdiği izni açıklayınca gündeme bomba gibi düştü. Bu itiraf herkesi şoke etti.

Lea Michele'den Jonathan Groff itirafı! Eşcinsel olduğunu söyleyip...

Lea Michele ve Jonathan Groff, 15 yıl önce Broadway'in cinsel içerikli “Spring Awakening” müzikalinde birlikte rol aldı. İkili yıllar sonra bu gösteri sürecinde yaşanan bir olayı anlatarak herkesi şoke etti.

Lea Michele “Jonathan ve ben çok yakınlaştık. Çok iç içeydik" dedi ve ilginç bir itirafta bulundu. Ünlü oyuncu "Bir noktada, kelimenin tam anlamıyla ona tüm vajinamı gösterdim" dedi.

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MASA LAMBASIYLA BAKMIŞ

Lea Michele, bunu 'eşcinsel olduğu için kadın anatomisi hakkında pratik bilgisi bulunmayan Jonathan Groff'un merakını gidermek için' yaptığını söyledi.

Jonathan'a kendi cinsel organını bir masa lambasıyla inceleme izni verdiğini itiraf eden oyuncu gündeme bomba gibi düştü.

Jonathan Groff ise bu olayı doğrulayarak "Hiçbir kızla seks yapmamıştım" dedi.

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