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Lea Seydoux geri dönüyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | 07.12.2018 10:57 | Son Güncelleme

Fransız yıldız Lea Seydoux, sıradaki James Bond macerasında boy gösterecek.

2015 yapımı Spectre’de Madeleine karakterini canlandıran güzel yıldız Lea Seydoux, yeni James Bond filminde de yer alacak. James Bond karakterini başarıyla canlandıran Daniel Craig’in, Bond Kızı rolü için Lea Seydoux’u bizzat istediği belirtiliyor.

Lea Seydoux çok istekli

Adı henüz belli olmayan 25’inci Bond filminin yönetmen koltuğunda Cary Joji Fukunaga oturuyor. Yönetmen Cary Joji Fukunaga yaptığı kısa açıklamada; “Lea Seydoux, Bond serisine geri dönüyor. Tıpkı Ralph Fiennes, Ben Whishaw ve Naomie Harris gibi...” dedi.
33 yaşındaki Paris doğumlu model ve oyuncu Lea Seydoux’un kısa zaman önce Wes Anderson’un son filmi The French Dispatch‘in kadrosuna katıldığı açıklanmıştı.
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james bond lea seydoux daniel craig

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