Lea Seydoux geri dönüyor

2015 yapımı Spectre’de Madeleine karakterini canlandıran güzel yıldız Lea Seydoux, yeni James Bond filminde de yer alacak. James Bond karakterini başarıyla canlandıran Daniel Craig’in, Bond Kızı rolü için Lea Seydoux’u bizzat istediği belirtiliyor.

Adı henüz belli olmayan 25’inci Bond filminin yönetmen koltuğunda Cary Joji Fukunaga oturuyor. Yönetmen Cary Joji Fukunaga yaptığı kısa açıklamada; “Lea Seydoux, Bond serisine geri dönüyor. Tıpkı Ralph Fiennes, Ben Whishaw ve Naomie Harris gibi...” dedi.