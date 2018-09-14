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LeBron James, Cedi Osman'a başarılar diledi

NBA HABERLERİ  | 14.09.2018 09:08 | Son Güncelleme

Cedi Osman'a LeBron James'ten destek! LeBron James, milli maç öncesi sosyal medyadan Cedi Osman'a başarılar diledi.

LeBron James, Cedi Osman'a başarılar diledi

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Cedi Osman'a 'milli' destek verdi.

Cedi Osman, sosyal medyadan, "Dünya Şampiyonası grup elemelerinde, yarın kendi evimizde önemli bir maça çıkıyoruz. Haydi Ankara, herkes salona! Sizlerin desteği bizler için çok kıymetli." mesajını paylaştı.

Cedi'nin mesajını gören LeBron James, "Bol şans kardeşim!!!" yazdı. Cedi ise bu mesaja, "Teşekkürler Kral" cevabını verdi.

İşte Cedi Osman ve LeBron arasındaki o diyalog:

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Anahtar Kelimeler:
lebron james cedi osman

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