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LeBron James'in oğlu Bronny, kalp krizi geçirdi!

25.07.2023 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LeBron James'in oğlu Bronny, dün yaptığı antrenman esnasında kalp krizi geçirdi. Durumu stabil olan Bronny, yoğun bakım ünitesinden çıkarılmış durumda.

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James'in, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde antrenman sırasında kalp krizi geçirdiği bildirildi.

"DURUMU STABİL VE ARTIK YOĞUN BAKIMDA DEĞİL"

James ailesinin sözcüsü, Bronny'nin durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bronny James antrenman yaparken kalp krizi geçirdi. Sağlık personeli Bronny'yi tedavi edip hastaneye götürmeyi başardı. Şu anda durumu stabil ve artık yoğun bakımda değil. James ailesi için saygı ve mahremiyet talep ediyoruz ve daha fazla bilgi edindiğimizde medyaya güncelleme yapacağız.

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