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LeBron James'in oğlu için Covid-19 iddiası! Geçirdiği kalp krizinin aşıyla ilgisi var mı? Elon Musk'tan gündeme bomba gibi düşen iddia...

26.07.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LeBron James'in oğlu Bronny, yaptığı antrenman esnasında kalp krizi geçirmişti. Durumu stabil olan Bronny, yoğun bakım ünitesinden çıkarılmıştı. Ünlü iş insanı Elon Musk, Bronny'nin kalp krizinin nedeninin Covid-19 aşısının olabileceğini iddia etti.

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James'in, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde antrenman sırasında kalp krizi geçirdiği bildirilmişti.

"DURUMU STABİL VE ARTIK YOĞUN BAKIMDA DEĞİL"

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James ailesinin sözcüsü, Bronny'nin durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bronny James antrenman yaparken kalp krizi geçirdi. Sağlık personeli Bronny'yi tedavi edip hastaneye götürmeyi başardı. Şu anda durumu stabil ve artık yoğun bakımda değil. James ailesi için saygı ve mahremiyet talep ediyoruz ve daha fazla bilgi edindiğimizde medyaya güncelleme yapacağız."

ELON MUSK'TAN OLAY İDDİA

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Geçtiğimiz yıl Twitter'ı 44 milyar dolara satın alarak ününe ün katan ve kısa süre önce Twitter'ın adını 'X' olarak değiştiren Tesla CEO'su Elon Musk, ünlü ismin geçirdiği kalp krizinin nedeninin Covid-19 aşısı olabileceğini söyledi.

"Her şeyin suçunu aşının üzerine atamayız ama aynı şekilde, hiçbir şeyi atfetmemek de olmaz. Miyokardit bilinen bir yan etkisidir. Tek soru, nadir mi yoksa yaygın mı olduğu üzerine. Aşılamadan sonra meydana gelen herhangi bir sağlık sorunu, advers olay olarak kabul edilir. Advers olay aşıdan da kaynaklanabilir, aşıyla ilgili olmayan tesadüfi bir olaydan da kaynaklanabilir."

LeBron James geçmişte ailesinin KOVID'e karşı aşılandığını söylemişti.

Bronny'nin kalp krizi geçirmesini aşıyla ilişkilendiren hiçbir kanıt ise bulunmuyor.

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