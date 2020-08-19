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Lebron James'in performansı Lakers'a yetmedi

NBA HABERLERİ  | 19.08.2020 10:56 | Son Güncelleme

NBA play-off ilk tur maçında Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers'ı 100-93'lük skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Portland'da Damian Lillard 34 sayı ile oynarken, Lakers'ta ise Lebron James 23 sayı, 17 ribaund ve 15 asist ile mücadele etti.

Lebron James'in performansı Lakers'a yetmedi

NBA'de play-off heyecanı 4 karşılaşma ile devam etti. Konferanslarını lider tamamlayan Milwaukee Bucks ile Los Angeles Lakers, konferanslarını 8. sırada bitiren Orlando Magic ve Portland Trail Blazers ile karşılaştı ve sahadan üzgün ayrıldı.

İlk tur maçında milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks, Orlando Magic'e 122-110'luk skorla mağlup oldu ve seride 1-0 geriye düştü. Milwaukee'de Ersan sakatlığından dolayı forma giymezken, takımda Giannis Antetokounmpo'nun da 31 sayı, 17 ribaund ve 7 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Orlando'da ise Nikola Vucevic 35 sayı, 13 ribaund ile yıldızlaşırken, Terrence Ross 18 sayı, 6 ribaund ve D.J. Augustin de 11 sayı, 11 asist ile oynadı.

PORTLAND LAKERS'I MAĞLUP ETTİ

Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers'ı 100-93'lük skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Portland'da Damian Lillard 34 sayı, 5 ribaund ve 5 asist, C.J. McCollum 21 sayı, 5 ribaund ve Jusuf Nurkic 16 sayı, 15 ribaund ile mücadele etti. Lakers'ta ise LeBron James'in 23 sayı, 17 ribaund ve 15 asistlik triple double performansı yetmedi. Anthony Davis de 28 sayı, 11 ribaund ile katkıda bulundu.
NBA'de günün toplu sonuçlar şöyle:

BATI KONFERANSI

Houston Rockets: 123 - Oklahoma City Thunder: 108 (1-0)
Los Angeles Lakers: 93 - Portland Trail Blazers: 100 (0-1)

DOĞU KONFERANSI

Milwaukee Bucks: 110 - Orlando Magic: 122 (0-1)
Indiana Pacers: 101 - Miami Heat: 113 (0-1)

(İHA)

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