Lebron James kırık elle oynamış

NBA'de Golden State Warriors'ın seriyi 4-0'a getirerek şampiyonluğunu ilan ettiği maçın ardından elinde bandajla basın mensuplarının karşısına çıkan LeBron James, son üç maçta kırık eline rağmen forma giydiğini doğruladı.
Uzatmalara giden serinin ilk maçında Warriors sahasında ağırladığı Cavaliers'ı 124-114 yenerken, bu mücadelede 51 sayı üreten James'in sinirlerine hakim olamayarak soyunma odasındaki taktik tahtasını yumrukladığı ve sağ elinden sakatlandığı basına yansıdı.
James, final serisini 34 sayı, 10 asist ve 8,5 ribaunt ortalamasıyla tamamladı.
Ali Koç ekonomik durum ve projelerle ilgili büyük hayal kırıklığına uğradı!
Fenerbahçe Yerry Mina için Barcelona'yla görüşmeye başlayacak!
Davide Astori'nin ölüm nedeni belli oldu
Devlerin gözdesi Erce Kardeşler, Standart Liege'e gidiyor
Galatasaray'ın yeni golcüsü Ahmed Musa
Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor
Burak Yılmaz kariyerine Trabzonspor'da devam edecek!
Caner Erkin'e 2 yıl hapis istemi
Oğuzhan Özyakup 12 milyon euroya İngiltere yolcusu
Samsunspor, Önder Özen ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı!
Anderson Talisca İtalya'da görüldü!
Teknik direktör Ümit Kayıhan hayatını kaybetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum