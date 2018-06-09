Lebron James kırık elle oynamış

NBA'de Golden State Warriors'ın seriyi 4-0'a getirerek şampiyonluğunu ilan ettiği maçın ardından elinde bandajla basın mensuplarının karşısına çıkan LeBron James, son üç maçta kırık eline rağmen forma giydiğini doğruladı.

Uzatmalara giden serinin ilk maçında Warriors sahasında ağırladığı Cavaliers'ı 124-114 yenerken, bu mücadelede 51 sayı üreten James'in sinirlerine hakim olamayarak soyunma odasındaki taktik tahtasını yumrukladığı ve sağ elinden sakatlandığı basına yansıdı.

James, final serisini 34 sayı, 10 asist ve 8,5 ribaunt ortalamasıyla tamamladı.

