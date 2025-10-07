SPOR

LeBron James'ten 'İkinci Karar' bombası: Emeklilik mi, reklam mı?

LeBron James, 2010'daki meşhur 'Karar'ını hatırlatan bir video yayınlayarak basketbol dünyasını heyecanlandırdı. Ancak bu kez karar, Hennessy reklamı için bir parodiydi. James'in 23. sezon öncesindeki bu hamlesi, hem şaşkınlık yarattı hem de tecrübeli oyuncunun hala gündemde kalma becerisini gözler önüne serdi.

Burak Kavuncu

Kariyerinin 23. sezonuna hazırlanan LeBron James, sosyal medyayı sallayan 'İkinci Karar' videosuyla hayranlarını merakta bıraktı. Emeklilik söylentileri ayyuka çıkarken, sürprizin reklam olduğu ortaya çıktı.

LeBron James, basketbol kariyerinin 23. sezonuna hazırlanırken, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla ortalığı karıştırdı. 'İkinci Karar' başlığıyla yayınlanan kısa video, James'in 2010 yılında Cleveland Cavaliers'tan Miami Heat'e geçişini duyurduğu meşhur 'Karar' anonsuna gönderme yapıyordu. Bu durum, basketbol dünyasında James'in emeklilik kararı alabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Ancak beklenen açıklama, James'in kariyeriyle ilgili bir dönüm noktası değil, bir içecek markası için çekilen bir reklam filmiydi. James, 'Karar' konseptini kullanarak Hennessy'nin reklamını yaparken, hayranlarını da tiye almış oldu. Bu durum, sosyal medyada hem eleştirilere hem de esprili yorumlara neden oldu.

Reklamın yayınlanmasının ardından James, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Herkesi biraz trolledim' diyerek durumu kabullendi. Bu durum, James'in sadece saha içindeki yetenekleriyle değil, saha dışındaki pazarlama stratejileriyle de ne kadar etkili bir figür olduğunu bir kez daha gösterdi.

Öte yandan, James'in 41 yaşına yaklaşmasına rağmen hala NBA'de zirvede mücadele etmesi takdire şayan. Los Angeles Lakers'ın kadrosuna katılan Luka Doncic ile birlikte yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen James, emeklilik düşüncelerini şimdilik bir kenara bırakmış gibi görünüyor. Ancak 'İkinci Karar' olayı, James'in geleceğiyle ilgili spekülasyonların her zaman gündemde kalacağını gösteriyor.

LeBron James'in 'İkinci Karar' sürprizi, basketbol dünyasında kısa süreli bir heyecan fırtınası yarattı. Reklam olduğu ortaya çıksa da, James'in hala gündemde kalma ve dikkat çekme konusunda ne kadar usta olduğunu kanıtladı. 23. sezonuna hazırlanan James'in performansı ve geleceği, basketbolseverler tarafından yakından takip edilmeye devam edecek.

