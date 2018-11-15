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Lebron rekor kırdı, Los Angeles Lakers kazandı

NBA HABERLERİ  | 15.11.2018 10:39 | Son Güncelleme

Lebron James'in 44 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistlik performansıyla NBA'de tüm zamanların en skorer beşinci oyuncusu olduğu maçta Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers'ı 9 sayı farkla yendi.

Lebron rekor kırdı, Los Angeles Lakers kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, LeBron James'in yeni bir rekora imza attığı maçta Portland Trail Blazers'ı 126-117 mağlup etti. NBA'e 11 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Lakers, Staples Center'da ağırladığı Portland Trail Blazers'ı 126-117'lik skorla geçerek sezonun 8. galibiyetine imza attı.

Lakers'ı tek başına taşıyan all-star LeBron James, mücadeleyi 44 sayı, 10 ribaunt, 9 asist, 3 blok ve 1 top çalmayla tamamlandı. James, bu maçta attığı sayılarla NBA'de tüm zamanların en skorerleri listesinde Wilt Chamberlain'i geçerek beşinciliğe yükseldi. JaVale McGee 20, Brandon Ingram 17, Kentavious Caldwell-Pope ise 13 sayıyla skora katkı sağlayan diğer oyuncular oldu. Bu sezon 4. kez kaybeden Blazers'ta Damian Lillard 31 sayı, 11 asist ve 8 ribaunt, CJ McCollum 23 sayı, Jusuf Nurkic 21 sayı ve 14 ribaunt, Al-Farouq Aminu ise 18 sayı üretti.

Beal'den üçlük rekoru

Doğu Konferansı temsilcilerinin karşılaşmasında ise Washington Wizards, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından Cleveland Cavaliers'ı 119-95 mağlup etti. Bu sezon 5. kez kazanan Wizards'ta Bradley Beal 20 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken, yeni bir rekora imza attı. 25 yaşındaki oyuncu, bu mücadeledeki performansıyla kariyerinde 900 üçlük barajını geçen en genç oyuncu unvanını J.R. Smith'ten aldı. Sezonun 12. yenilgisini alan Cavaliers'ta Collin Sexton 24 sayıyla maçın en skoreri olurken, 23 dakika sahada kalan milli basketbolcu Cedi Osman ise 4 sayı, 5 ribaunt, 3 asist ve 1 blokla oynadı. NBA'e 3 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 111-106
Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 119-95
Boston Celtics-Chicago Bulls: 111-82
Brooklyn Nets-Miami Heat: 107-120
Toronto Raptors-Detroit Pistons: 104-106
Milwaukee Bucks-Memphis Grizzlies: 113-116
Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 107-100
Oklahoma City Thunder-New York Knicks: 128-103
Dallas Mavericks-Utah Jazz: 118-68
Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 116-96
Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 126-117

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