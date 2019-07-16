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Lecce yöneticileri Burak Yılmaz için İstanbul'a geldi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.07.2019 15:38 | Son Güncelleme

İtalyan ekibi Lecce'nin yöneticileri Burak Yılmaz transferi konusunda Beşiktaş yönetimiyle görüşmek için İstanbul'a geldi. Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'ı bırakmak istemediği ancak golcü oyuncunun yıllık 2.5 milyon Euro'dan 3 senelik mukavele teklifine sıcak baktığı iddia edildi.

Lecce yöneticileri Burak Yılmaz için İstanbul'a geldi

Daha önce Wesley Sneijder, Mario Gomez ve Samuel Eto'o gibi isimleri getirdigi için İtalya'da güçlü bağlantıları bulunan ve bu konuda güven duyulan isimlerin başında gelen menajer Özkan Doğan, Lecce yöneticileri ile Beşiktaş kulüp binası girişinde görüntülendi.

Lecce Yönetimi Burak Yılmaz için İstanbul'a gelirken, Beşiktaş ile görüşüp tekliflerini iletti. Özkan Doğan ve Lecce CEO'su Mauro Meluso ile Alessandro Alberti, Beşiktaş yönetimine Burak konusunda ısrarcı olduklarını belirtip resmi tekliflerini sunarken, golcü futbolcuya da 34 yaşında olmasına rağmen 3 yıllık mukavele teklifi yapılacak.

BEŞİKTAŞ BIRAKMAK İSTEMİYOR AMA 34 YAŞINDAKİ FUTBOLCUYU 3 YILLIK TEKLİF CEZBEDİYOR
Lecce, 2.5 milyon Euro Euro net maaş teklif etmeye hazırlanırken, Beşiktaş Kulübü golcü ismi bırakmak istemiyor. Ancak edinilen bilgilere göre Burak'ın kulüpten alacakları da bulunuyor. İlerleyen yaşında 3 yıllık garanti teklif almak milli futbolcunun bu transfere sıcak bakmasına sebep oluyor.

BEŞİKTAŞ'A DA 1.5 MİLYON EURO
Lecce'nin Beşiktaş'a önerdiği bonservis bedeli ise 1.5 milyon Euro. İstanbul'da yapılan görüşmede İtalyanlar Burak'tan asla vazgeçmeyeceklerini bildirirken, birkaç gün içinde bu transferin sonuçlanması bekleniyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Para için oynasa çinden gelmezdi. Fakat bi Avrupa tecrübesi yaşamak istiyorsa ona bişey diyemem. Umarım Beşiktaş için hayırlısı olur.
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