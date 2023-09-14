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Metin Oktay ve Can Bartu'nun o fotoğrafı yeniden gerçekleşiyor! Volkan Demirel ile Fernando Muslera...

14.09.2023 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, kulübün şort sponsorluğu imza töreninde yer aldı. Birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Demirel, Fernando Muslera'nın jübile yapması durumunda Galatasaray kalesine geçebileceğini söyledi.

Süper Lig ekibi Hatayspor, şort sponsorluğu anlaşması imzaladı. İstanbul'da düzenlenen imza törenine Yatırım Finansman Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bilgiç, Menkul Değerler Genel Müdürü Eralp Arslankurt, Kurumsal İletişim Direktörü Barış Esen, Hatayspor Başkanvekili Aydın Toksöz ve teknik direktör Volkan Demirel katıldı.

"BAŞARILARA ULAŞACAĞIZ"

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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, yapılan desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Sizlerle birlikte daha güçlü olacağız. Hatay'ı daha yukarılara taşıyacağız. İnsanların yaralarını daha fazla deşmek de istemiyoruz ama o bölgede destekleri görüyoruz yanımızda olanlara minnettarız. Sponsorların destekleriyle ayağa kalktık. Gönülden ve kalpten Hatay'ı ve depremzedeleri destekleyenlere teşekkür ediyorum. Başarılara ulaşacağımızın sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı.

"HERKESİN HAYALLERİ VAR AMA BENİM ŞU ANKİ HAYALİM HATAY'I DAHA İYİ YERLERE GETİRMEK"

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Milli takımda değişim yaşanması gerekip gerekmediği ve milli takım hayali sorulan Demirel, "Değişim olup olmaması benim yorum yapacağım bir şey değil. Herkesin hayalleri var ama benim şu anki hayalim Hatay'ı daha iyi yerlere getirmek" dedi.

"LIVAKOVIC'İN GELMESİ FENERBAHÇE İÇİN HAYIRLI OLMUŞTUR"

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Volkan Demirel, Fenerbahçe'ye gelen Livakovic'in kendisini izleyip geldiğini söylemesi üzerine, "Yaş olarak onlardan büyük olduğum için o nesil beni çok izlemiştir. Faydalı olduysa çok mutlu oldum tabii ki. Livakovic de benim izlediğim ve dünya kupasında çok beğendiğim bir kaleciydi. Buraya gelmesi de Fenerbahçe için hayırlı olmuştur. Fenerbahçe'ye fayda sağlayacaktır.

"MUSLERA'NIN JÜBİLESİNDE GALATASARAY'IN KALESİNE GEÇERİM"

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Galatasaray kalecisi Muslera'nın jübilesinde sarı-kırmızılıların kalesinde yer almıp almayacağı sorulan Volkan Demirel, "İnşallah Muslera jübile yapar. Galatasaray'ın kalesinde yer alırım sorun yok. Yeter ki Muslera jübilesini yapsın bizler de bulunalım, bunlar güzel şeyler. Benim pek bir beklentim olmadı bu konuda. En büyük gurur Fenerbahçe forması giymektir. O da benim gibi düşünüyordur. Jübile yapması hem Galatasaray'a hem de Muslera'ya çok yakışır. İnşallah gönlüne göre bir futbol kariyeri bitişi olur" dedi.

"İSVİÇRE'DE O ANILARI YENİDEN YAŞATMAYA GİTTİK"

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Volkan Demirel, İsviçre ile Türkiye'nin 2008 yılındaki kadrolarının deprem bölgelerindeki altyapılar için karşı karşıya geldiği replay mücadelesi hakkında ise, "Çok güzel bir zaman geçirdik. Sağ olsunlar olayın asıl hedefi maneviyat. Sağ olsunlar bir telefonumuzla İsviçre'de o anıları yeniden yaşatmaya gittik. 15 yıldır birbirini görmeyenler de vardı aramızda ama o birliktelik çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

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