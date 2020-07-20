SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Leganes'te teknik direktör Javier Aguirre ile yollar ayrıldı

Leganes'te teknik direktör Javier Aguirre ile yollar ayrıldı

İSPANYA HABERLERİ  | 20.07.2020 21:21 | Son Güncelleme

İspanya ekibi Leganes'in Meksikalı teknik direktörü Javier Aguirre, görevinden ayrıldı.

Leganes'te teknik direktör Javier Aguirre ile yollar ayrıldı

Leganes Kulübü, sözleşmesi sona eren 61 yaşındaki çalıştırıcı Aguirre'nin gelecek sezon takımın başında olmayacağını duyurdu.

Daha önce Meksika, Japonya ve Mısır Milli Takımı ile İspanya'da Atletico Madrid, Osasuna, Espanyol gibi ekipleri çalıştıran Aguirre, Kasım 2019'da Mauricio Pellegrino'nun ayrılmasının ardından Leganes'in başına geçmişti.

Aguirre yönetimindeki Leganes, İspanya Birinci Futbol Ligi'ni (La Liga) 36 puanla 18. sırada tamamlayarak ikinci lige düşmüştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
La Liga'da şampiyon Real MadridLa Liga'da şampiyon Real Madrid
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vasiyeti neden yerine getirilmedi! İşte sebebi

Vasiyeti neden yerine getirilmedi! İşte sebebi

ABD’deki polisleri 'kaçıran' çıplak gösterici viral oldu

ABD’deki polisleri 'kaçıran' çıplak gösterici viral oldu

Cenk Tosun Türkiye'ye dönüyor!

Cenk Tosun Türkiye'ye dönüyor!

Transfer resmen açıklandı!

Transfer resmen açıklandı!

Kovuldu iddiasına cevap!

Kovuldu iddiasına cevap!

Beşiktaş'ta hırsızlık şoku! Yıldız oyuncunun parası çalındı...

Beşiktaş'ta hırsızlık şoku! Yıldız oyuncunun parası çalındı...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Barcelona, Enes Ünal'lı Valladolid'i geçti!

Barcelona, Enes Ünal'lı Valladolid'i geçti!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bir devrin sonu! Messi Barça'dan ayrılıyor!

Bir devrin sonu! Messi Barça'dan ayrılıyor!

Ünlü teknik adamın görevine son verildi

Ünlü teknik adamın görevine son verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Leganes'te teknik direktör Javier Aguirre ile yollar ayrıldı

Javier Aguirre ile yollar ayrıldı

ÖZET | Alaves - Barcelona maç sonucu: 0-5

Barcelona son haftada Alaves'e patladı

La Liga'da şampiyon Real Madrid oldu

La Liga'da şampiyon Real Madrid

Real Madrid şampiyonluk kutlaması istemiyor

Real Madrid şampiyonluk kutlaması istemiyor

Real Madrid adım adım şampiyonluğa

Real Madrid adım adım şampiyonluğa

Emre Çolak, Deportivo'da kadro dışı kaldı

Emre Çolak, Deportivo'da kadro dışı kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.