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Legia Varşova-Molde maçında açılan pankart maçın bile önüne geçti! Herkes bu olayı konuşuyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.02.2024 10:16 | Son Güncelleme:
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UEFA Konferans Ligi'nde oynana Legia Varşova-Molde mücadelesinde Legia tribünlerinden açılan pankart karşılaşmanın bile önüne geçti. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi'nde Legia Varşova ile Molde karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekip Molde'nin 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanırken kaşrılaşmada maçın önüne geçen bir olay yaşandı.

"BU SEFER SEN KAZANDIN UEFA"

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Legia Varşova taraftarları, Molde ile oynadıkları maçta UEFA için olay bir pankart açtı. Polonyalı taraftarlar önce maçın başında, "Bu sefer sen kazandın UEFA" pankartını açtı.

"SÜRPRİZ O... Ç..."

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Taraftarlar bu pankartın ardından ise, "Sürpriz o..... ç....." pankartını açtı.

Legia Varşova taraftarlarının bu pankartı sosyal medyada olay oldu.

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