Legia Varşova-Molde maçında açılan pankart maçın bile önüne geçti! Herkes bu olayı konuşuyor

UEFA Konferans Ligi'nde Legia Varşova ile Molde karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekip Molde'nin 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanırken kaşrılaşmada maçın önüne geçen bir olay yaşandı.

"BU SEFER SEN KAZANDIN UEFA"

Legia Varşova taraftarları, Molde ile oynadıkları maçta UEFA için olay bir pankart açtı. Polonyalı taraftarlar önce maçın başında, "Bu sefer sen kazandın UEFA" pankartını açtı.

"SÜRPRİZ O... Ç..."

Taraftarlar bu pankartın ardından ise, "Sürpriz o..... ç....." pankartını açtı.

Legia Varşova taraftarlarının bu pankartı sosyal medyada olay oldu.





