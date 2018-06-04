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Leicester City'den Abdülkadir Ömür'e dev teklif!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 04.06.2018 10:40 | Son Güncelleme

Leicester City, Trabzonspor’a genç yıldız Abdülkadir Ömür için 20 milyon Pound’luk (122 milyon TL) teklif sundu. Ancak Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun Abdülkadir'i kesinlikle satmayı düşünmediği öğrenildi.

Leicester City'den Abdülkadir Ömür'e dev teklif!

Trabzonspor’la bireysel olarak başarılı bir sezon geçiren Abdülkadir Ömür’e teklif yağıyor... Son olarak 19 yaşındaki yıldızı kıskacına alan Premier Lig ekibi Leicester City, ‘Türk Messi’ lakaplı Ömür için Bordo-Mavililer’in kapısını çaldı.

Ada’da sezonu 9. sırada tamamlayan ve önümüzdeki sezon için kadrosuna genç ve yetenekli isimleri katmak isteyen İngiliz ekibi, Trabzonspor’a 20 milyon Pound’luk (122 milyon TL) teklif sundu. 29 maçta 3 gol ve 6 asistlik bir performans ortaya koyan Abdülkadir’in de teklife sıcak bakabileceği bildirildi.

SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Maddi sorunlarla boğuşan Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu; Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’e gelen tekliflerin Fırtına’nın bir yıllık maliyetlerine bedel olduğu açıklaması yapmıştı. Ahmet Ağaoğlu’nun yönetim kurulunu yarın toplayarak son kararını vereceği öğrenildi. Ancak Ağaoğlu’nun hem Yusuf Yazıcı’yı hem de Abdülkadir Ömür’ü kesinlikle satmayı düşünmediği de biliniyor. Yine de nasıl bir karar çıkacağı merakla bekleniyor.

(Habertürk)

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Anahtar Kelimeler:
Abdülkadir Ömür Trabzonspor leicester city

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bunlarda gerçekten kafa yok. 20M Paund'u ne zaman bir arada gördünüz de reddediyorsunuz kerkenezler.
Sat başkanım önleri açılsın...
:D YALANCIYI :d
fiyat artırmak istiyor aklınca zavallı bunlar ya kupa mağdureleri
o parayı verecekler trabzonda vermeyecek hemi ne haber ama :D kafası güzel haberi yayınlayan arkadaşın sanırım :D
yav bu tslilere 1 milyon ver etek giyerler sen ne dıyorsun
Resmi teklif gelsin de satmayın bakalım, kimse durduramaz...
Asla vermezler. Asparagas haber
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