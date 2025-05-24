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Leicester City efsanesi Jamie Vardy'e sürpriz talip! Teklifi kabul ederse resmi imzayı atacak

Son dakika transfer haberleri: Yaşayan Leicester City efsanesi Jamie Vardy takımdan ayrılıyor... Bu sezon Premier Lig'de Leicester City ile küme düşen İngiliz oyuncu takımdan ayrılmaya karar verdi.

Leicester City efsanesi Jamie Vardy'e sürpriz talip! Teklifi kabul ederse resmi imzayı atacak
Emre Şen
Jamie Vardy

Jamie Vardy

İNG İngiltere
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Leicester City
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Son dakika transfer haberleri: Sezon sonunda Leicester City'den ayrılması beklenen Jamie Vardıy ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 38 yaşında olmasına rağmen hızından hiçbir şey kaybetmeyen İngiliz oyuncu futbolu bırakmak istemiyor.

İSPANYA'DAN TALİBİ VAR

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LaLiga ekiplerinden Valencia, Leicester City ile küme düşen Jamie Vardy'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

VARDY YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYOR

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Leicester City ile Premier Lig şampiyonluğu bile yaşayan Jamie Vardy, kariyerinin sonlarında yeni bir sayfa açmak istiyor. Valencia'nın teklifine sıcak bakan İngiliz oyuncu, İspanyol deviyle anlaşması durumunda resmi imzayı atacak.

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