Leicester City, Hakan Çalhanoğlu'nu takibe aldı

Kariyerini Serie A ekibi Milan'da sürdüren ve İtalyan devindeki ikinci sezonunu geçiren Hakan Çalhanoğlu için İngiltere'den talip var.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Çağlar Söyüncü'nün de forma giydiği Premier Lig ekibi Leicester City, Hakan Çalhanoğlu'yla ilgileniyor. İtalyan basınının iddiasına göre Leicester City Kulübü, Milan'ın ligde oynayacağı Frosinone maçına Hakan Çalhanoğlu için temsilci gönderdi.
Zaman zaman Milan'dan ayrılması gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'nun kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 2017 yazında Leverkusen'den 21 milyon Euro'ya transfer edilen 25 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, şu ana kadar Milan formasını 89 resmi maçta giyerken 11 gol atıp 22 asist yaptı.
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