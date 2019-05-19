SPOR

Leicester City, Hakan Çalhanoğlu'nu takibe aldı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.05.2019 09:00 | Son Güncelleme

Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Milan forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'ya göz dikti.

Leicester City, Hakan Çalhanoğlu'nu takibe aldı

Kariyerini Serie A ekibi Milan'da sürdüren ve İtalyan devindeki ikinci sezonunu geçiren Hakan Çalhanoğlu için İngiltere'den talip var.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Çağlar Söyüncü'nün de forma giydiği Premier Lig ekibi Leicester City, Hakan Çalhanoğlu'yla ilgileniyor. İtalyan basınının iddiasına göre Leicester City Kulübü, Milan'ın ligde oynayacağı Frosinone maçına Hakan Çalhanoğlu için temsilci gönderdi.

Zaman zaman Milan'dan ayrılması gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'nun kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 2017 yazında Leverkusen'den 21 milyon Euro'ya transfer edilen 25 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, şu ana kadar Milan formasını 89 resmi maçta giyerken 11 gol atıp 22 asist yaptı.

PARTNERKırmızı halıda herkesi gölgede bıraktı! Kırmızı halıda herkesi gölgede bıraktı!
Manchester City tarihe geçtiManchester City tarihe geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Premier Lig İtalya serie a milan leicester city

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

Fırtına, Kartal'ı avladı

Fırtına, Kartal'ı avladı

Loris Karius gidecek mi?

Loris Karius gidecek mi?

Cenk Tosun'a kötü haber

Cenk Tosun'a kötü haber

Abdülkadir ve Yusuf için transfer sözleri

Abdülkadir ve Yusuf için transfer sözleri

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ünlü kulüp küme düştü

Ünlü kulüp küme düştü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Guardiola, "Yeni Messi"sini buldu!

Guardiola, "Yeni Messi"sini buldu!

Futbol tarihine geçen gol! Rekor kırdı

Futbol tarihine geçen gol! Rekor kırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Leicester City, Hakan Çalhanoğlu'nu takibe aldı

Hakan Çalhanoğlu Premier Lig yolcusu

Manchester City 6 - 0 Watford

Manchester City tarihe geçti

Everton, Cenk Tosun'un yerine Aleksandar Mitrovic'i istiyor

Cenk Tosun'a kötü haber

Eljif Elmas yarışına Manchester United da dahil oldu

Eljif Elmas'a Manchester United da talip oldu

UEFA'dan Pochettino'ya ceza

UEFA'dan Pochettino'ya ceza

Ryan Babel, Fulham'dan ayrıldı

Babel, Fulham'dan ayrıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.