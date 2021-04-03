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Leicester City, Iheanacho'nun sözleşmesini uzattı

03.04.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho'nun sözleşmesini yeniledi.

Leicester City, Iheanacho'nun sözleşmesini uzattı

Leicester City, Iheanacho'nun sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2017 yazından bu yana Leicester City forması giyen 24 yaşındaki futbolcu, 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçerli yeni kontrata imza attı.

Puan tablosunun 3. sırasındaki Leicester City'nin başarısında önemli pay sahibi Iheanacho, bu sezon 28 maçta 12 gol kaydetti. Son 4 karşılaşmada 7 kez fileleri havalandıran Nijeryalı milli futbolcu, Premier Lig'de mart ayının oyuncusu seçilmişti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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