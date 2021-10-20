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  4. Leicester'da bir makine! Spartak'ı 4 golle yıktı...

Leicester'da bir makine! Spartak'ı 4 golle yıktı...

20.10.2021 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. hafta maçında Leicester City, deplasmanda Spartak Moskova'yı Daka'nın attığı gollerle 4-3 mağlup etti ve bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyeti aldı.

Leicester'da bir makine! Spartak'ı 4 golle yıktı...

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. hafta karşılaşmasında Spartak Moskova, Leicester City'i konuk etti.

Otkrytiye Arena'da oynanan müsabaka, Leicester City'nin 4-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

Leicester'a galibiyeti getiren golleri 45., 48., 54. ve 79. dakikalarda Patson Daka kaydetti. Spartak Moskova'nın gollerini ise 44. dakikada Larsson ile 11. ve 86. dakikalarda Sobolev attı.

Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, mücadelede 90 dakika forma giydi.

Bu sonucun ardından Leicester, Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti. 2. mağlubiyetini alan Spartak ise 3 puanda kaldı.

Leicester ile Spartak, 4. hafta maçında King Power Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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UEFA Avrupa Ligi
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