Leigh-Anne Pinnock iddialı seçimiyle zorlandı! Eliyle kontrol etmeye çalıştı

Rol aldığı Boxing Day filminin galasına katılan Leigh-Anne Pinnock iddialı tarzıyla gündem oldu. Her yanında dekoltesi olan bir elbise tercih eden şarkıcı Leigh-Anne Pinnock, kırmızı halıda yürüdüğü sırada aniden rüzgar esince elbisesi yukarı doğru dalgalandı.

Pinnock, son anda elbisesini tutarak kalçalarının görünmesini engelledi. Instagram'da 8 milyon takipçisi bulunan Leigh-Anne Pinnock galada yaşadıklarıyla da sosyal medyanın gündemi oldu.

Ünlü isim gala boyunca da elbisesini bir eliyle sık sık kapamaya çalıştı. Sürekli diken üstünde olan Pinnock için bazı hayranları "Bu kadar iddialı olduysan kapamak için çabalama" yorumları yaptı.

Galada elbisesi ile göz kamaştıran Pinnock, giydiği elbise kadar filmde gösterdiği olağanüstü performansla da adından söz ettirdi.

Instagram'da da fazlasıyla aktif olan ünlü oyuncu ve şarkıcı takipçileriyle pozlarını paylaşmayı esirgemiyor.



