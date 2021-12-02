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  4. Leigh-Anne Pinnock iddialı seçimiyle zorlandı! Eliyle kontrol etmeye çalıştı

Leigh-Anne Pinnock iddialı seçimiyle zorlandı! Eliyle kontrol etmeye çalıştı

02.12.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boxing Day filmiyle şarkıcılıktan oyunculuğa adım atan Leigh-Anne Pinnock kırmızı halı için fazla iddialıydı. Ünlü isim bir ara rüzgarın esmesiyle zor anlar yaşadı.

Leigh-Anne Pinnock iddialı seçimiyle zorlandı! Eliyle kontrol etmeye çalıştı

Rol aldığı Boxing Day filminin galasına katılan Leigh-Anne Pinnock iddialı tarzıyla gündem oldu. Her yanında dekoltesi olan bir elbise tercih eden şarkıcı Leigh-Anne Pinnock, kırmızı halıda yürüdüğü sırada aniden rüzgar esince elbisesi yukarı doğru dalgalandı.

Pinnock, son anda elbisesini tutarak kalçalarının görünmesini engelledi. Instagram'da 8 milyon takipçisi bulunan Leigh-Anne Pinnock galada yaşadıklarıyla da sosyal medyanın gündemi oldu.

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Ünlü isim gala boyunca da elbisesini bir eliyle sık sık kapamaya çalıştı. Sürekli diken üstünde olan Pinnock için bazı hayranları "Bu kadar iddialı olduysan kapamak için çabalama" yorumları yaptı.

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Galada elbisesi ile göz kamaştıran Pinnock, giydiği elbise kadar filmde gösterdiği olağanüstü performansla da adından söz ettirdi.

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Instagram'da da fazlasıyla aktif olan ünlü oyuncu ve şarkıcı takipçileriyle pozlarını paylaşmayı esirgemiyor.

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