Leipzig 3 - 2 Galatasaray

Dakikalar 89'u gösterdiğinde Babel bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-2 yaptı. Maçta başka gol olmayınca Galatasaray, yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçından mağlubiyetle ayrıldı.

56'da Halstenberg, 58'de Poulsen ve 59. dakikalarda Augustin'in golleriyle Alman ekibi skoru bir anda 3-1'e getirdi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve ilk yarı tek golle sona erdi. İkinci yarıda beraberlik golünü arayan Leipzig bundan çok daha fazlasını buldu.

Sezon hazırlıklarına 4 Temmuz'da İstanbul'da başlayan sarı-kırmızılı ekip, 2 gün önce hazırlıkların yurt dışı ayağı için Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampa girdi. Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk provasını Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda Alman takımı Leipzig'e karşı yaptı.

Sarı-kırmızılılar, müsabakaya İsmail Çipe, Mariano Filho, Ahmet Çalık, Marcao, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Ryan Babel, Kostantinos Mitroglou ilk 11'i ile çıktı.

YENİ TRANSFERLER 11'DE

Galatasaray'da yaz transfer döneminde kadroya katılan futbolculardan 3'ü ilk 11'de sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, Adem Büyük, Ryan Babel ve Jimmy Durmaz'ı ilk 11'de görevlendirdi. Bu oyuncular ilk kez bir müsabakada Galatasaray formasını giydi. Terim, genç stoper Valentine Ozornwafor ve Şener Özbayraklı'yı ise yedekler arasında bekletti.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Avusturya'da oynanan müsabakaya Türk futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 16 bin kişilik Tivoli-Neu Stadı'nda oynanan maçı tribünden 5 binin üzerinde Türk taraftar izledi. Galatasaraylı futbolseverlerin yanı sıra tribünlerdeki milli takım, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalı taraftarlar da dikkati çekti. Leipzig'i ise 100 kadar taraftarı destekledi.

