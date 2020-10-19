Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ile kaleci Peter Gulacsi, Başakşehir maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Nagelsmann, Başakşehir maçıyla ilgili şunları söyledi:
"Başakşehir'in kadrosu çok tecrübeli. Liglerinde hak ederek şampiyon oldular. Şu an iyi bir zamanda, ilk maçlarını kazandılar. Bizim sahaya nasıl baktığımız önemli. Rakibimizin Demba Ba gibi çok tecrübeli oyuncuları var. Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan oyuncular daha çok motive oluyorlar."
Peter Gulacsi ise; "Şampiyonlar Ligi'nde yeniden yer aldığımız için mutluyuz. Geçen sezona göre daha zor bir grupta yer alıyoruz ama gruptan çıkmak istiyoruz. Başakşehir maçı çok önemli, iyi başlamak istiyoruz" dedi.
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