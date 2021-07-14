SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. Leke Samson James, resmen Sivasspor’da

Leke Samson James, resmen Sivasspor’da

14.07.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Leke Samson James’i resmen kadrosuna kattı. Kariyerinde 222 maça çıkan James, 103 kez de fileleri sarstı.

Leke Samson James, resmen Sivasspor’da

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan ekibi Al Qadisiyah forması giyen Leke Samson James ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Forvette görev yapan 28 yaşındaki sporcu, İstanbul’da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

89

1 Kasım 1992'de Nijerya'nın Kaduna şehrinde dünyaya gelen Leke Samson James, futbola Bridge Football Club'ta başladı. Ardından Aalesunds FK, Beijing BSU ve Molde formasını giyen James, geçtiğimiz sezon ise Al Qadisiyah takımında görev yaptı.

Kariyerinde çıktığı 222 maçta 103 kez fileleri havalandıran futbolcu, 22 kez de asist yaptı.
Kırmızı-beyazlı kulüp yeni transfer James’e başarılar dileyerek, "Leke Samson James'e Demir Grup Sivasspor'umuza hoş geldin der, kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar dileriz" ifadesini kullandı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kupa Amerika Arjantin'inKupa Amerika Arjantin'in
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Sivasspor yağmur altında çalıştıSivasspor yağmur altında çalıştı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bağcılar'da vahşet! 2 kardeşi öldürüp halıya sardı

Bağcılar'da vahşet! 2 kardeşi öldürüp halıya sardı

Türkiye büyükelçiliği için adayını açıkladı

Türkiye büyükelçiliği için adayını açıkladı

Rosier'den kafa karıştıran hareket! Önce paylaştı sonra sildi

Rosier'den kafa karıştıran hareket! Önce paylaştı sonra sildi

Sürpriz imza! Formayı giydi...

Sürpriz imza! Formayı giydi...

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi haftaları

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi haftaları

F.Bahçe'den ayrılmıştı! İşte Gökhan'ın yeni takımı

F.Bahçe'den ayrılmıştı! İşte Gökhan'ın yeni takımı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tarihi transfer çalımı! İstanbul'a geliyor! 2+1 yıllığına...

Tarihi transfer çalımı! İstanbul'a geliyor! 2+1 yıllığına...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

EURO 2020 şampiyonu İtalya!

EURO 2020 şampiyonu İtalya!

EURO 2020'nin en kötü 11'i açıklandı! Listede 2 Türk var

EURO 2020'nin en kötü 11'i açıklandı! Listede 2 Türk var

Fenerbahçe'ye bomba teklif

Fenerbahçe'ye bomba teklif

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.