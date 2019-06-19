Leke sezon finali bölümünde Cem ve Yasemin'e büyük sürpriz! Leke dizisi bitti mi? Yeni bölüm ne zaman?

Tims&B'nin Kanal D için hazırladığı, başrollerini Burak Sevinç ve Melis Sezen'in paylaştığı Leke dizisi, 18 Haziran Salı ekrana gelen 9. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizi Eylül ayı başında yeni bölümleriyle yeniden Kanal D ekranlarında olacak.
Dizinin sezon finalinde ise yaptıkları ortaya çıkan Birkan ve Serpil, yurtdışına kaçmak üzereyken polisler tarafından yakalandı. Cem ise Yasemin hakkındaki gerçekleri öğrendi. Yasemin ve Cem aşkı yeniden alevlenirken, Cem'in kardeşi Arda ise beklenmedik bir hamle yaptı. Arda, polise ağabeyi hakkında şikayette bulundu.
LEKE SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Cem ve Yasemin birbirlerine karşı gerçekleri anlatmak için buluşunca olaylar Arda'nın gelişiyle farklılaşıyor! Cem, Yasemin'e inanmak yerine Arda'ya inanıyor ve annesiyle geçmişte yaşadığı travmaları Yasemin'e karşı kullanınca Yasemin'in tokat atmasına neden oluyor. Birbirlerini seven iki insan artık birbirlerine karşı düşman gibi oluyor. Cem, Yasemin'e inanmamanın bedelini nasıl ödeyecek? Cem, Yasemin'e haksızlık ettiğinin farkına varabilecek mi? Yasemin Cem'i affedebilecek mi?
Cem ve Yasemin gerçekleri konuşmak ve birbirlerine anlatmak için buluşurlar. Bu sırada Arda elinde kanıtla, Ekber'in mekanına gelerek tekne baskını ve kendisinin kaybolmasıyla ilgili yaşadıklarını anlatmaya başlar Cem ise duydukları karşısında yıkılır. Yasemin, kendisini ifade etmeye çalışsa da Cem'i inandıramaz. Cem, Yasemin defterini zor olsa da kapatmaya çalışır. Anlatılanlara inanmayan tek kişi ise Ekber’dir. Ekber gerçeklerin peşine düşer. Yasemin'in suçsuz olduğuna inanan Ekber, gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışır. Birkan'ın Serpil'in kardeşi olduğunu öğrenen Yasemin ve Şirin'in hayatı tehlikededir. Meto, Yasemin ve Şirin'e yardım eder. Arda ve Cem, geçmişin verdiği acılarla yüzleşir. Cem, Belkıs'la da yüzleşir ve Belkıs'tan sakladığı sır ortaya çıkacak mı? Birkan ve Serpil, Yasemin'in kendilerini ihbar etmelerinden korkarlar. İki kardeş iyice köşeye sıkıştıklarını anlayınca kaçmaya karar verirler.
Bir diğer taraftan Murat'ı ameliyat ettirmek isteyen bir vakıf ortaya çıkar. Yasemin, haberi aldığında ise çok sevinir. Murat'ın ameliyat gününü bekleyen Yasemin, vakfın arkasındaki ismin Cem olduğunu öğrenecek mi? Yasemin, Şirin ve Meto, Hakan Müdür’e her şeyi anlatmaya gider. O sırada Yasemin’in çalan telefonu olayların seyrini nasıl değiştirecek? Yasemin ve Şirin, Serpil ve Birkan'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarabilecekler mi? Murat, yıllardır beklediği ameliyattan sonra sağlığına kavuşabilecek mi? Yasemin ve Cem'in zorlu geçen sınavı nasıl bir sonla bitecek?
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