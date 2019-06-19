Leke sezon finali bölümünde Cem ve Yasemin'e büyük sürpriz! Leke dizisi bitti mi? Yeni bölüm ne zaman?

Tims&B'nin Kanal D için hazırladığı, başrollerini Burak Sevinç ve Melis Sezen'in paylaştığı Leke dizisi, 18 Haziran Salı ekrana gelen 9. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizi Eylül ayı başında yeni bölümleriyle yeniden Kanal D ekranlarında olacak.

Dizinin sezon finalinde ise yaptıkları ortaya çıkan Birkan ve Serpil, yurtdışına kaçmak üzereyken polisler tarafından yakalandı. Cem ise Yasemin hakkındaki gerçekleri öğrendi. Yasemin ve Cem aşkı yeniden alevlenirken, Cem'in kardeşi Arda ise beklenmedik bir hamle yaptı. Arda, polise ağabeyi hakkında şikayette bulundu.

LEKE SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Cem ve Yasemin birbirlerine karşı gerçekleri anlatmak için buluşunca olaylar Arda'nın gelişiyle farklılaşıyor! Cem, Yasemin'e inanmak yerine Arda'ya inanıyor ve annesiyle geçmişte yaşadığı travmaları Yasemin'e karşı kullanınca Yasemin'in tokat atmasına neden oluyor. Birbirlerini seven iki insan artık birbirlerine karşı düşman gibi oluyor. Cem, Yasemin'e inanmamanın bedelini nasıl ödeyecek? Cem, Yasemin'e haksızlık ettiğinin farkına varabilecek mi? Yasemin Cem'i affedebilecek mi?