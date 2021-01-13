Lekeli kahve Macchiato nasıl hazırlanır? Adı bakın nereden geliyor

Macchiato'nun ne olduğunu, varyasyonlarının ne olduğunu ve diğer kahvelerden temel farklılıklarını açıklıyoruz. Macchiato az miktarda genellikle köpürtülen süt içeren espresso kahve türüdür. Kahvenin köpükle süslenmiş halidir İtalyanca'da macchiato "lekeli, "benek benek" anlamına gelir. Bu nedenle caffè macchiato 'nun doğrudan çevirisi "lekeli kahve" ya da süt benekli kahvedir.

MACCHIATO ADI NEREDEN GELİYOR?

'Macchiato' isminin kökeni, espresso shot ile içinde biraz süt bulunan espresso arasındaki farkı göstermeye ihtiyaç duyan baristalardan kaynaklanmaktadır. Hazırlanırken sütün üzerine espresso döküldüğü (lekelendiği) için bu adı almıştır.

Macchiato, ister süt ister süt köpüğü ile yapılmış olsun, espressonun hakim olduğu bir içecektir. Geleneksel espresso macchiato, bir espresso kadar güçlü olmadığı, ancak latte kadar seyreltilmemiş olduğu için birçok ülkede popülerdir.

MACCHIATO NASIL HAZIRLANIR?

Macchiato, klasik İtalyan kahvelerinden bir tanesidir. İki farklı türü vardır. Espresso macchiato ve latte macchiato'dur.

Macchiato, İtalyanca'da 'benek, leke' anlamlarına gelmektedir. Espresso macchiato hazırlanırken, espresso fincanına 30 ml. espresso alınır. Üstüne 10 ml. kadar sıcak bir süt ilave edilir. Üstüne de buharda oluşturulan kremadan bir kaşık konulur.

Latte macchiato, genellikle İtalya'da kulpsuz bardaklarda hazırlanır. Bardağın boyunun biraz büyük olması gerekmektedir. Buhar çubuğunda krema haline getirilen süt dökülür, sonra da espresso sütün üzerine bir benek bırakacak şekilde dökülür. Katman katman oluşan bir kahve elde edilir, buna da latte macchiato adı verilmektedir.